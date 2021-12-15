Yapay zekada devrim yaratan GPT-3 teknolojisi isteyen herkesin erişebileceği bir sistem haline geldi.

Yapay zekanın geldiği son noktalardan birisi olarak görülen GPT-3 teknolojisi, yapay zekanın sadece birkaç cümle ile istediğinizi yapmasını sağlayan bir modelin 3. sürümü olarak biliniyor. Hatta Microsoft, yaklaşık 7 ay önce bu sistemi kullanacak ilk uygulamalarını tanıtmıştı.

OpenAI ekibi tarafından geliştirilen bu yapay ağ, internetteki 570 GB’lık bir veri ile beslenerek kendisine sorulan soruları en mantıklı şekilde cevaplamak üzerine kurulmuş bir sistemdir. Kullanım alanı neredeyse sınırsız olan bu sistem artık tüm kullanıcılara açılmış durumda. Gelin GPT-3 neler yapabilir bir bakalım.

Sizin için uygulama bile yapabilir

GPT-3 kendisine sorduğunuz matematik işlemlerini, fizik problemlerini ve diğer soruları rahatlıkla cevaplayabiliyor. Kendisi aynı zamanda vergi hesaplama, geri bildirim analizi, uygulama ve web sitesi tasarlama gibi farklı görevleri de rahatlıkla yerine getirebiliyor.

GPT-3’ün temelinde her ne kadar yapay bir sinir ağı bulunsa da bu ağ kullanıldıkça öğreniyor ve gelişiyor. Curie, Davinci gibi özel sürümleri de olan bu yapay ağ, geliştiricilerin isteklerine göre şekillendirilebiliyor ve yapması gereken görevlerde standart GPT-3 modeline göre çok daha başarılı olabiliyor.

OpenAI yetkilileri, dün resmi sitelerinden yayınladıkları bir makale ile GPT-3’ü kullanmak isteyen geliştiricilerin bu sistemi nasıl kullanabileceklerini ve nasıl uygulamalarına özel olarak ayarlayabileceklerini anlattı. Eğer sizde projelerinizde GPT-3’ü kullanmak ya da deneyimlemek isterseniz burada bulunan bağlantıya tıklayarak yayınlanan makaleye göz atabilirsiniz.

GPT-3’ün nasıl çalıştığına bir örnek;