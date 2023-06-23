Webtures CEO’su ve Girişimci Kafası’nın kurucusu Kaan Gülten’in 2012 bu yana internet ortamında ürettiği tüm içerikler, bir yapay zeka tarafından Girşimci Kafasıyla Düşün isimli kitabın yazılması için kullanıldı.

Türkiye’nin en köklü dijital danışmanlık şirketlerinden Webtures’in kurucusu Kaan Gülten, yeni kitabı Girişimci Kafasıyla Düşün için bugüne kadar ürettiği tüm dijital içerikleri, geliştirilen bir yapay zeka aracına emanet etti. 2012’den bu yana Gülten tarafından yazılan blog yazıları, yapılan sosyal medya paylaşımları, yayınlanan podcastler ve YouTube videolarını analiz eden yapay zeka; konuları bir akışa göre bağladı ve tüm bilgi ve deneyimleri bir kitaba dönüştürdü.

Gülten’in CEO’su olduğu Webtures tarafından aktarılan bilgiye göre bu uygulama dünyada da bir ilk niteliği olma özelliği taşıyor. Böylece Girişimci Kafasıyla Düşün isimli kitap, Türkiye’nin yapay zeka ile üretilmiş ilk deneme kitabı özelliğine sahip oluyor. Ayrıca bu proje, yapay zekanın kullanım potansiyellerine dikkat çekilmesi açısından da önem arz ediyor.

Yapay zeka ile üretilen kitabın yazarı Kaan Gülten: Yapay zekanın bir kitap yazabileceği fikri, ilk başta kulağa bilim kurgu gibi gelebilir. Bu tür yenilikler artık hayal değil, gerçek.

Gülten ve Webtures ekibi, kitabın bilgi paylaşımı ve öğrenme süreçlerinin teknolojinin etkisiyle nasıl dönüştüğüne dikkat çekiyor. İş liderleri, öğrenciler, girişimciler için ideal bir kaynak olduğu söylenen kitapta girişimciliğin sadece ürünlerle ve hizmetlerle ilişkili olmadığı, aynı zamanda bilgiyi yeniden şekillendirmekle ve yaymakla ilgili olduğunun vurgusu yapılıyor.

Kaan Gülten, ‘Yapay zekanın gelişimi ve potansiyeli, bilgiyi paylaşmanın ve öğrenmenin yeni yollarını keşfetmemize olanak sağlıyor.’ diyor ve ekliyor: ‘Teknoloji ve girişimcilik, bir araya geldiğinde inanılmaz sonuçlar doğurabilir. Ve biz bu kitapla bunu göstermek istedik.’ açıklamasında bulundu.

Kitabın ne zaman ve hangi fiziksel/online mağazalarda satışa çıkacağı, fiyatı ya da ücretli/ücretsiz olup olmamasıyla ilgili bir detay henüz paylaşılmadı. Konu hakkında hem Gülten hem de Webtures ekibinin güncellemelerini sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.