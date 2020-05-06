ABD'de Bir Kişi 2 Ayda 3 Kez Koronavirüse Yakalandı

Mart ayında koronavirüse yakalanan 26 yaşındaki Amerikalı Christian Bermea, o tarihten bu yana yapılan üç testin daha pozitif çıkmasıyla karşı karşıya kaldı.

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de, bu hastalığa yakalanan Christian Bermea'nın yaşadıkları ülkenin gündeminde. Houston kentinde yaşayan 26 yaşındaki Bermea, 16 Mart tarihinde kuru öksürük ve halsizlik belirtilerini yaşamaya başladı.

Evden çalışma hayatına devam eden Bermea, geçmeyen belirtilerin üstüne yüksek ateş ve göğüs ağrıları da eklenince hastaneye başvurdu. 19 Mart tarihinde Bermea'ya Covid-19 teşhisi kondu. Tedavi olduktan sonra evine dönen Bermea, o tarihten itibaren evinde karantinada bulunuyor.

'Koku Alma Duyum Eskisi Gibi Değil'

Bermea'ya konulan ilk teşhis ardından yapılan iki testin daha sonucu pozitif çıktı.

“Hala yüzde 100 iyi hissetmiyorum” diyen Bermea, “Başlangıçtaki sürece göre çok daha iyiyim. Koku alma duyum eskisi gibi değil. Zaman zaman yorgunluk ve nefes darlığı da yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu hafta tekrardan bir test daha yapılacağını söyleyen Bermea, “Bu yalnızca fiziksel bir süreç değil, aynı zamanda ruhsal tarafı da var. Yine pozitif sonuç çıkarsa yeni testler için biraz bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Kelsey-Seybold Kliniği’nden Dr. Sandberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tip hastalar soru işaretlerini artırıyor. Testin pozitif çıkması insanlara bulaştıracağınız anlamına gelmiyor. Vücudunuzda bu genetik kodun bir parçası olduğu anlamına geliyor” şeklinde konuştu.