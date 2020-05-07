DSÖ, Yeniden COVID-19'a Yakalananlarla İlgili Açıklama Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü, geçen günlerde Güney Kore’de yapılan iyileşen hastaların yeniden enfekte olmasının yanlış olduğu bilgisini doğruladı. Örgüt, koronavirüs testi yeniden pozitif çıkan eski hastaların, aslında iyileşme sürecinin bir parçası olarak akciğerlerindeki parçaları dışarı çıkardığını söyledi.

Koronavirüs salgını konusunda sürekli yeni açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son olarak hastalığı yenip testleri yeniden pozitif çıkan hastalarla ilgili bir açıklama yaptı. AFP’ye konuşan DSÖ, koronavirüsü yenen hastalarda yeniden pozitif test sonucu çıkmasının nedeninin enfeksiyon olmadığını, akciğerdeki ölü hücrelerin testlerde çıkması nedeniyle yaşandığını belirtti.

Güney Koreli sağlık yetkilileri, Nisan ayında 100’den fazla vakanın yeniden koronavirüse yakalandığını rapor etmişti. Daha sonrasında DSÖ’nün açıklamasına benzer bir açıklama yapan Güney Kore, bu hastalardaki pozitif testlerinin nedeninin ölü parçalar olduğunu açıklamıştı.

DSÖ ise yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin açıklamasına değinmeden, “Bazı hastaların klinik olarak iyileştikten sonra testlerinin yeniden pozitif çıktığının farkındayız. Şu an bildiklerimize göre -ki bu bilgiler çok yeni verilere dayanıyor- bu hastalar iyileşme aşamasında akciğerlerinde ölen parçalardan geriye kalanları dışarı atıyor gibi görünüyor” dedi.

Örnek toplanmalı

Şu ana kadar toplanan örneklerin yetersiz olduğunu belirten DSÖ sözcüsü, “Canlı virüsün ne kadar süre hayatta kaldığını daha iyi anlamak için iyileşmiş hastalardan sistematik olarak örnek toplanmasına ihtiyacımız var” dedi. Pek çok hasta, koronavirüsü yakalandıktan 1 hafta sonra vücutlarında antikor oluşturmaya başlıyorlar. Bağışıklık sistemi güçlü olan bir bireyin ürettiği antikorlar virüsle savaşarak COVID-19’a karşı galip gelebiliyor.

DSÖ’nün kısa süre önce BBC’e verdiği röportajda, Sağlık Acil Programı’nda görevli bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Mânia Van Kerhove, “ölü hücre” senaryosunu ortaya atmıştı. “Akciğer iyileştikçe, akciğerin ölü hücreler olan kısımları ortaya çıkar. Bunlar, aslında testte pozitif çıkan akciğer parçalarıdır” diyen Kerhove, bunun bulaşıcı bir virüs olmadığını, sadece akciğerin kendini iyileştirme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını şu ana kadar 3,7 milyon insanı enfekte etti. Bu kişilerden 263 binden fazlası hayatını kaybederken 1,2 milyondan fazla kişi ise iyileşti.