YDS çalışma programı 2021 senesinde de en çok aranan konulardan biri. Her sene YDS Arapçadan Rusçaya, İngilizceden Fransızcaya kadar birçok ayrı yabancı dil sınavları yapılıyor. Sıfırdan YDS çalışma programı nasıl olmalı, günlük mü haftalık mı?

YDS çalışma programı hazırlarken daha genelden özele doğru gitmeniz kafa karışıklığını oldukça azaltacaktır. İlk olarak o süre içerisinde çalışmayı hedeflediğiniz konuları belirleyip bu konuları daha geniş zamana, örneğin bir aya, yaymanız; daha sonrasında o ay içerisinde haftalara, sonra günlere bölmeniz YDS çalışma programı hazırlarken işinizi kolaylaştıracaktır.

Çalışma programları, kişinin gereksinimi doğrultusunda şekillenirler. Bu yüzden de kişi, kendine en uygun programı yine kendisi yapacaktır. Bu içeriğimizde YDS çalışma programı hazırlarken ya da YDS sınavına çalışırken sizlere yardımcı olabilecek ufak ama etkili ipuçlarına yer verdik.

YDS çalışma programı hazırlarken dikkate almanızda fayda olan noktalar:

Herkesin öğrenme alışkanlığı farklıdır, kendinizinkini tanıyın

Eksiklerinizi bulup onların üzerine yoğunlaşın

YDS sınavına yönelik “uygun” kaynaklar edinin

Dil Bilgisinin temelini sağlamlaştırın

Bir konuyu tamamen öğrenmeden diğerine geçmeyin

Her gün en az 5 yeni kelime öğrenin

Çıkmış sorulara göz atın

Kelime öğrenirken tekrar en yakın dostunuz olsun

Herkesin öğrenme alışkanlığı farklıdır, kendinizinkini tanıyın:

Bazılarının bir kere duyması bir şeyi kavraması için yeterliyken bazısı birçok kez duysa da tam olarak kavrayamaz. Bunun sebebi her birimizin farklı zihin ve farklı öğrenme yapılarına sahip olmamızdır. Örneğin bir kelimeyi ne kadar tekrar ederseniz edin aklınıza girmiyordur, belki bunu sesli söylemeniz, kelimeyle bağlantılı bir resim görmeniz ya da o kelimeyi kullanmanız öğrenmenize katkı sağlayacaktır.

Çalışırken bir şeyi anlamadığınızda kendinizi zorlayarak bunaltmak yerine küçük aralar vermeniz ya da Pomodoro tekniği gibi verimli çalışma yöntemleri denemeniz de sizin için yararlı olacaktır.

Eksiklerinizi bulup onların üzerine yoğunlaşın:

YDS sınavına hazırlanmadan önce belki de yapılması gereken ilk şey hangi noktalarda eksikliklerinizin olduğudur. Eksik olduğunuz konuları tespit etmek, ilerlemenize oldukça katkı sağlayacaktır. Böylelikle YDS çalışma programı yaparak gereksiz zaman kaybından da kurtulmuş olacaksınız. Eğer çalışmaya en baştan başlıyorsanız, sıfırdan YDS çalışma programı hazırlamanın hiçbir eksisi yoktur. Aksine daha sistematik ilerleyebilirsiniz.

YDS sınavına yönelik “uygun” kaynaklar edinin:

Kaynak satın almadan önce eksikliğinizin ne olduğuna karar verip öyle alın. Eğer konu anlatımında eksikliğiniz olduğunu hissediyorsanız konu anlatımlı kaynaklara, eğer konu anlatımında sıkıntı yaşamıyorsanız daha çok soru çözümü yapacak test ağırlıklı kaynaklara yönelmeniz sizin için daha uygun olacaktır.

Satın alacağınız kaynakların sınavına gireceğiniz dili anlatması yeterli gelmeyebilir, o dili YDS sınavına yönelik anlatması önemlidir. Sınavda yer alan konulara ağırlık veren, daha önce çıkmış sorulara ya da benzerlerine yer veren kaynaklar sizin için en iyi seçim olacaktır. Böylelikle hem o dili öğrenmiş hem de YDS sınavına yönelik çalışmış olursunuz.

Dil Bilgisinin temelini sağlamlaştırın:

Dil bilgisi için YDS sınavının bel kemiği olduğu söylenebilir, bu yüzden diğer konulara geçmeden önce ilk olarak dil bilgisi konularının halledilmesi işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bir dil öğrenirken en çok ihtiyacımız olan en önemli dil bilgisi konularından birinin zamanlar olduğu söylenebilir. YDS’ye ilk olarak bu konudan, yani zamanları öğrenerek başlamanız, öğrendiğiniz dilin altyapısını sağlamlaştıracaktır.

Bir konuyu tamamen öğrenmeden diğerine geçmeyin:

O an çalıştığınız konuyu tamamen anladığınızdan emin olana kadar diğer konuya geçmemeniz odaklanmanıza katkı sağlayacak ve kafanızın başka konular yüzünden karışmasına engel olacaktır. O yüzden öğrendiğiniz konuyu iyice anlamalı, kendinizi soru çözerek değerlendirmeli ve ondan sonra yeni konuya geçmelisiniz. Burada soru çözmenin size çok büyük bir katkısı olacaktır, öğrendiğiniz konu hakkında soru çözmek hem sizin konuyu anlayıp anlamadığınızı ölçecek hem de farklı soru tipleri görmenize yol açacaktır.

Her gün en az 5 yeni kelime öğrenin:

Bir dili öğrenirken en az dil bilgisi kadar kelime öğrenimi de önemlidir. Dil bilgisini kapsayan kaynaklar olduğu gibi sizin YDS sınavlarında çıkmış ve çıkması muhtemel kelimeleri çalışmanıza yarayacak bir kaynağa ihtiyacınız olabilir. Bu kaynaklar, YDS sınavında çıkan 5 soruluk kelime sorularına katkı sağlamasının yanı sıra paragraflarda ya da çeviri sorularında karşılaşabileceğiniz kelimelerin öğrenimine de katkı sağlayacaktır.

Her gün 5 yeni kelime öğrenmek, kelime haznenizi beklediğinizden daha çok geliştirecektir. İlk başta az ve etkisiz gibi görünse de zamanla her gün yeni kelime öğrenmenin ne kadar etkili olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca izlediğiniz dizileri veya filmleri orijinal altyazılı izleyebilir, bilmediğiniz kelimeleri not alabilirsiniz. Cümle içerisinde geçtiği için ve görsel olarak kullanıldığı durumu gördüğünüz için o kelimeyi kafanıza daha kolay oturtabilirsiniz.

Çıkmış sorulara göz atın:

Öğrendiğiniz konuların çıkmış sorularını çözerek fikir sahibi olabilirsiniz. Her bir konuyu öğrendiğinizde daha önceki sınavlarda neler çıktığına bakmanız ve o konuyla örtüşen türden sorular çözmenin işinizi kolaylaştıracaktır. Çıkmış soruları konu konu çözmeseniz bile deneme sınavı halinde de çözebilirsiniz.

Kelime öğrenirken tekrar en yakın dostunuz olsun:

Bir dil öğrenmenin ve öğrendiğiniz şeylerin kalıcı olmasının yolu tekrardan geçer. Kelimeleri kalıcı olarak öğrenebilmek için bir iki kere okumak yeterli gelmeyebilir. Anlamını öğrendiğinizi sandığınız kelimeleri gerçek anlamda kafanıza yer edebilmesi için daha sık tekrar etmelisiniz. O gün içerisinde öğrendiğiniz kelimeleri küçük kelime kartlarına yazabilir, gün içerisinde ara ara bakabilirsiniz.

Kelime öğrenimini en üst seviyeye çıkarmak için gün içerisinde karşılaştığınız bilmediğiniz her kelimeyi not alabilirsiniz. Anlamlarını bilmediğiniz bu kelimeler ile birer cümle yazmanız, kelimenin eş anlamlarını araştırmanız ya da kelime kartlarına yazarak gün içerisinde ara ara göz atmanız bu öğrendiğiniz kelimelerin akılda kalıcılığını artıracaktır. Böylece kelimeleri ezberleyip daha sonra kısa bir sürede unuttuğunuz kısır döngüyü kırarak öğrenmeniz kalıcı hale getirebilir ve öğrenme motivasyonunuz her geçen gün artırabilirsiniz.