Akıllı telefonunuzun başında geçirdiğiniz saatleri daha verimli kullanabilirsiniz. Her yaştan öğrencinin kullanabileceği 10 mobil uygulama sayesinde ödevlerinizi yaparken ve sınavlarınıza hazırlanırken aradığınız desteği bulmanız için bir liste hazırladık.

Öğrencilik her zaman en yorucu işlerden biri olmuştur. Onlarca ders, onlarca ödev ve sınav arasında bazen öğrenciler kendilerini yorgun ve kafası karışmış hissedebiliyorlar. İnternet sayesinde bu durumda kalan öğrenciler yardım alabiliyor ve pek çok mobil uygulama sayesinde artık ödev ve dersler konusunda alınan yardımlar tek dokunuş kadar yakınınızda.

Wikipedia ve diğer bilgi paylaşım sitelerinden ödev ve sınavlara hazırlanırken yardım alabiliyorsunuz ama bu her zaman yeterli bir destek olmayabilir. Bu yüzden öğrencilerin ödev ve sınav süreçlerini bilgilendirici olduğu kadar eğlendirici bir sürece dönüştürmeyi hedefleyen pek çok mobil uygulama bulunuyor. İlkokuldan liseye hatta üniversiteye ve sonrasına kadar kadar her yaştan öğrencinin kolaylıkla kullanabileceği ve eğitim hayatında destek bulabileceği 10 mobil uygulamayı listeledik.

Ödev ve sınavlarınız için mobil uygulamalar:

Brainly (Eodev.com)

Morpa Kampüs

FLIP - Ders Çalışma için Odaklanma Sayacı

Sorun Kalmasın - YGS LYS KPSS

Photomath

Sor Bakalım -YGS/LYS/TEOG/KPSS

Öğrenci Asistanı

Tarih Kartları

Kunduz

ÜniversiteGO

Brainly (Eodev.com)

Puan: 4.6 / 5

Boyut: 7.4 MB

1. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim hayatınızda göreceğiniz tüm dersler ve bu dersler ile ilgili tüm konulara Brainly üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Hazır soru ve cevaplardan yararlanabileceğiniz gibi kendi sorunuzu da uygulama üzerinden sorabilir ve en kısa sürede konunun uzmanı tarafından bilgilendirilebilirsiniz. TEOG, LYS, YGS gibi sınavlarla ilgili tüm çıkmış soruları ve ayrıntılı açıklamalarını da yine bu mobil uygulamada bulabilirsiniz.

Morpa Kampüs

Puan: 3.7 / 5

Boyut: 15 MB

Morpa Kampüs mobil uygulamasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerine yardımcı olmak üzere hazırlanmış, tamamıyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu konu anlatımları, videolar, sorular ve soru çözümleri ile eğitici belgeseller bulabilirsiniz. Ders çalışmayı eğlenceli hale getiren interaktif ödevler, ödüllü yarışmalar ve son derece zengin bir e-kütüphane de uygulama tarafından kullanıcılarına sunuluyor.

FLIP - Ders Çalışma için Odaklanma Sayacı

Puan: 4.4 / 5

Boyut: 60 MB

1 milyondan fazla kişi tarafından indirilen FLIP mobil uygulaması, özellikle ders çalışırken odaklanma problemi yaşayan öğrenciler için tasarlanmış bir uygulama. Ders çalışmaya başladığınız anda telefonunuzu çevirin, o anda uygulamanın sayacı çalışmaya başlamış olacak. Siz telefonunuzu tekrar elinize aldığınız zaman uygulamanın sayacı duruyor, böylece dikkat dağınıklığınızı ve derse ne kadar konsantre olabildiğinizi görmüş oluyorsunuz.

Sorun Kalmasın - YGS LYS KPSS

Puan: 4.6 / 5

Boyut: 9.4 MB

YGS, LYS, KPSS ve TEOG gibi sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerin en büyük yardımcısı olmayı hedefleyen bir mobil uygulama Sorun Kalmasın. Bir türlü çözemediğiniz soruların fotoğrafını çekin ve uygulamaya yükleyin. Sorunuz, özel görüntü tanıma algoritması tarafından taranacak ve daha önce sorulmuş sorularla kıyaslanacak. Böylece benzer bir soru çözülmüşse, cevabınız anında karşınıza çıkacak. Tüm dersler ve konularla ilgili sorularınızı uygulama üzerinden cevaplandırabilirsiniz.

Photomath

Puan: 4.7 / 5

Boyut: Cihaza göre değişir.

Öğrencilerin en büyük dertlerinden biri olan matematik dersine deva olmayı hedefliyor Photomath. Tamamen ücretsiz olan uygulama aynı zamanda internet bağlantısı olmadan da çalışabiliyor. Ders kitabında ya da elle yazılmış bir defterde bulunan matematik denkleminin fotoğrafını çekerek uygulamaya yüklediğiniz zaman sistem otomatik olarak o denklemi dijitalleştiriyor ve sonucunu ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Tüm matematik konularıyla ilgili sorularınızı cevaplayabilen, geniş bir soru yelpazesi bulunuyor.

Sor Bakalım -YGS/LYS/TEOG/KPSS

Puan: 4.3 / 5

Boyut: 8.5 MB

Aklınıza takılan ya da bir türlü çözemediğiniz tüm soruları Sor Bakalım mobil uygulamasına göndererek, en kısa sürede cevabınıza ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sorunuzun fotoğrafını çekip uygulamaya yüklemek. Tüm derslerin tüm konularıyla ilgili sorularınızı uygulamaya sorabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı kullandıkça puanlar, sürpriz hediyeler ve ekstra krediler kazanabilirsiniz. YGS, LYS, TEOG ve KPSS gibi tüm sınavlarla ilgili sorularınızı Sor Bakalım mobil uygulaması üzerinden cevaplandırabilirsiniz.

Öğrenci Asistanı

Puan: 3.8 / 5

Boyut: 5.9 MB

Gerçek bir asistan görevi gören Öğrenci Asistanı mobil uygulaması sayesinde öğrenciler daha planlı çalışabilecekler. İlkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin rahatlıkla kullanabileceği uygulamaya ödevlerinizi, ders programlarını ve sınav takviminizi kaydederek yapmanız gerekenleri kolaylıkla takip edebilir ve planlayabilirsiniz. Ayrıca uygulama sayesinde sınav notlarınızın ortalamasını hesaplayarak, çalışma planınızı buna göre yeniden düzenleyebilirsiniz. Uygulama arayüzünde bulunan mini oyun sayesinde artık okul ile ilgili şeylerle uğraşmak çok daha keyifli olacak.

Tarih Kartları

Puan: 4.6 / 5

Boyut: 9.9 MB

KPSS , YGS - LYS , TEOG sınavlarında çıkacak tüm tarih konu başlıkları ve ayrıntılı içerikler bu uygulamada. Kullanışlı ve eğlenceli arayüzü sayesinde tarih konularını keyifli bir şekilde öğrenecek ve asla aklınızdan çıkarmayacaksınız. Tarih dersi için hazırlayacağınız ödevler için pratik bilgiler edinmek ve sınavlarda çıkacak konuları en iyi şekilde öğrenmek için Tarih Kartları mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kunduz

Puan: 3.7 / 5

Boyut: 13 MB

Bu mobil uygulama YKS, TYT, AYT, LGS, ALES ve KPSS’ye hazırlanan herkesin mutlaka denemesi gereken uygulamalardan biri. Bu uygulama sayesinde gerçek hocalarla birebir soru çözme imkanınız var. Çözemediğiniz sorunun fotoğrafını çekin ve uygulama üzerinden gönderin. Gerçek hocalar sorunuzu incelesin ve en geç 30 dakika içinde sorunun çözümünü size ulaştırsın. Süre garantisi verdiği için hız kesmeden ödev çalışmanıza devam edin. Mobil uygulamayı indirdikten sonra deneme sürümünü kullanarak uygulamayı inceleme şansınız var.

ÜniversiteGO

Puan: 2.7 / 5

Boyut: 12 MB

Son değişiklikleri takip ederek devamlı güncel kalan bu mobil uygulamada, en güncel haliyle TYT - YKS konularına ulaşabilirsiniz. Bitirdiğiniz konuları işaretleyerek ilerlemelerinizi yüzde olarak görebilir ve çalışma sürenizi kaydederek planınıza uygun çalışıp çalışmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Çalıştığınız konulardan sonra uygulamada bulunan deneme sınavlarını çözebilir, eksik noktalarınızı görebilir ve hedefinizde bir engel olmaması için o konu üzerine ağırlık verebilirsiniz.

Zorlu ödevler ve içinden çıkamayacağınızı düşündüğünüz sınavlar için listelediğimiz 10 mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Motivasyonunuz düştüğü ya da çözümsüz kaldığınız bir anda kullanabileceğiniz bu mobil uygulamalar sayesinde daha planlı ve daha verimli çalışarak, başarılı bir eğitim hayatı geçirebilirsiniz.