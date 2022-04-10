Banabi'nin 3. Yılını Kutlayan Yemeksepeti Çöktü

Bu yıl Banabi'nin 3. yılını kutlamaya hazırlanan Yemeksepeti, an itibariyle çöktü.

2001 yılından beri hizmet veren ve özellikle son yıllarda defalarca hacklenen Yemeksepeti, 2019 yılında Getir'e rakip olarak kurduğu Banabi ile dikkat çekmişti.

Banabi'nin 3. yılını kutlayan ve bu nedenle pek çok kampanya düzenleyen Yemeksepeti, bu yoğun ilgiye dayanamadı ve çöktü.

Yemeksepeti çöktü mü?

Yemeksepeti'nin mobil uygulamasına girdiğinizde çıkan "Bir hata oluştu. Şütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı ve sitede yer alan teknik arıza uyarısı, Yemeksepeti'nin çöktüğünü gösteriyor.

Banabi'nin 3. yılını kutlayan ve bu nedenle pek çok kampanya ile kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışan Yemeksepeti, görüşüne göre bu ilgi karşısında hazırlıksız yakalandı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Yemeksepeti'nin yine hacklendiğini iddia etse de Yemeksepeti yetkilileri tarafından bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.