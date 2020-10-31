Güçlü Kaslar, Daha Uzun Bir Ömre Yardımcı Oluyor

Fareler üstünde yapılan bir çalışma, güçlü kasların insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Araştırmaya göre güçlü kaslar, insanların daha uzun yaşamasına yardımcı oluyor.

Sağlıklı bir yaşam konusunda uzmanların sürekli olarak önerdiği şeylerden bir tanesi de egzersiz yapmak. Egzersiz sayesinde edinilebilecek güçlü kaslar, insanların daha uzun yaşamasına ve yaşlılık yıllarında da aktif kalmasına yardımcı oluyor.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre dayanıklılık egzersizleri, hayati kas kök hücrelerinin büyümesini artırıyor ve metabolizmalarını temelden değiştiriyor. Kardiyo ve ağırlık kaldırma gibi egzersizler, kas kütlesi kazanılmasına yardımcı oluyor.

Sağlıklı yaşamda egzersizin önemi

Araştırmanın yazarı Alicia Kowatowski, "Egzersiz, kas kök hücrelerinin metabolizmasını değiştiriyor ve bu değişiklikler, egzersizin faydalarındaki en önemli olay" diyor. Kowaltowski ve ekibi, çalışmalarını fareler üzerinde gerçekleştirdi, bu yüzden bu bulguları doğrudan insanlara yönlendirmek için erken olduğu da ifade ediliyor.

Ancak bu çalışmanın gelecekteki stratejilere oldukça faydalı olabileceği dile getiriliyor. Herkesin egzersiz yapamayacağını söyleyen Kowaltowski; bunun, egzersiz haricindeki mekanizmalarla kasların faydaları için strateji geliştirmede ilk adım olduğunu dile getiriyor.

Bu araştırma kapsamında fareler, 5 haftalık aerobik eğitim programına konuldu. Periyodik hız testleriyle birlikte günlük olarak gerçekleştirilen koşu bandı antrenmanıyla da tamamlandı. Daha sonra elde edilen sonuçlar, hareketsiz farelerle karşılaştırıldı. Araştırmacılar, ayrıca yenilenme kapasitelerini görebilmek için her iki gruptaki farelerin de kas dokularında hasar oluşturdu.

Ekip, aerobik egzersizler sonucunda hayvanların oksijen ve metabolize şeker tüketimindeki farklılıkların yanı sıra egzersiz yapmadıkları zaman hayvanların ne kadar yorgun olduklarını ortaya koydu. Egzersiz yapan hayvanların daha fit olduğu, daha fazla kas lifi oluşturduğu ve daha az iltihap belirtisi gösterdiği ortaya çıktı.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ağırlık egzersizleri yapan farelerin zarar gören kaslarının hareketsiz farelere göre daha verimli iyileştiğini gösterdi. Kowaltowski, kas korunumunun sağlıklı bir yaşlanma için oldukça önemli olduğunu da dile getirdi.