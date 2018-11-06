Eğer telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyorsanız ya da değiştirdiyseniz, bu listedeki uygulamalar çok işinize yarayacak. iOS işletim sisteminin açıklarını kapatan, eksiklerini giderip cihazı daha kullanışlı hale getiren bu 10 uygulamayı Haftalık Uygulama Reçetesi bölümünde sizin için derledik.

Akıllı dünyasının kullanıcı sayısı açısından baskın gelen cephesi olan Android, son yıllarda iOS ile arasındaki performans farklarını kapatmaya başladı. Yeniden gündeme gelen konulardan birisiyse, iOS’un Android’e kıyasla daha sınırlı bir yapıda olması. Apple bunu marketteki uygulama çeşitliliğiyle fazlasıyla yansıtıyor. Bazı kategorilerde sunulan alternatif sayısı o kadar az ki, iOS’a dair düşünceleriniz değişebiliyor.

Yine de performans ve var olan uygulamaların kalitesi, kullanıcıların oldukça hoşlarına gidiyor. Bugün bir yeni bir iPhone aldıysanız, muhakkak cihazınızda bulundurmanız gereken 10 demirbaş uygulamayı listeliyoruz. Webtekno Haftalık Uygulama Reçetesi’ne hoş geldiniz.

Fotoğraf ve video uygulamaları:

Adobe Lightroom CC:

Adobe’un mobil cephesinde yer alan uygulamaları, kameraya yönelik listelerde her zaman zirveye oynayabilir. Zira firmanın özellikle Lightroom ürünü bunun en somut kanıtlarından birisi. Fotoğraflarınızdaki renk ve ışık ayarlarını en ideal düzeyde ayarlamanıza olanak tanıyan uygulama, özellikle gün ışığındaki aşırı parlaklıklar için doğal bir çözüm sunuyor.

Rookie Cam:

Sınırlı sayıdaki iOS’a özel kamera uygulamalarından olan Rookie Cam, fotoğraf düzenleme konusunda Adobe kadar iyi hizmet sunmasa da alternatif kamera uygulaması arayanlar için ideal olabilir. Uygulama içerisindeki düzenleme seçenekleri oldukça çeşitli.

Cameo:

iOS içerisinde mevcut olan Apple’ın video düzenleme uygulaması, kullanıcılara Comeo kadar çok alaternatif sunmuyor. Vimeo’nun arkasındaki ekip tarafından geliştirilen uygulama, bilgisayara ihtiyaç duymadan profesyonel görüntülere sahip videolar üretmenizi sağlayacak.

Müzik uygulamaları:

Shazam:

Shazam’ı duymayan kalmamıştır sanıyoruz. Uygulama, çevrenizde duyduğunuz şarkıların kime ait olduklarını bulmaya yarıyor. Şimdiden söyleyelim, mırıldanmak bir işe yaramıyor. Şarkıları bulduğunuzda doğrudan Spotify listenize ekleyebiliyorsunuz.

Musixmatch:

Diğer müzik dinleme uygulamalarıyla entegre olarak çalışan Musixmatch, şarkıları dinlerken sözlerini küçük bir kutucukta gösteren bir uygulama. Çoğu kullanıcıya hitap etmese de, özellikle yapancı dilde ne dinlediğini merak edenler için eğlenceli bir çözüm.

İş ve yaşam uygulamaları:

Microsoft Office çözümleri:

Microsoft’un PC dünyasındaki köklü ofis çözümlerinin bazıları, iOS’a özel olarak AppStore üzerinde de bulunuyor. Microsoft hesabınızla giriş yapıp, bulut üzerinden belgeleri görüntüleme veya düzenleme işlemleri yapabiliyorsunuz. Metinleri doğrudan oluşturup, yazıcılara farklı yollarla bağlanarak çıktı da alabilirsiniz.

Alarmy:

Alarmy, sabahları uyanmakta sorun çekenler için çok ideal bir alternatif. Yerleşik iOS alarm uygulamasını bir türlü sevemeyenler için en popüler seçenekler arasında. Alarmı kapatmanız için size sorular yönlendirmesi de cabası.

Google Keep:

Google’ın uygulamaları, iOS’da yer almaya başladıkları günden bu yana, Apple’ın sinirlerini hoplatıyorlar. iPhone kullanıcılarının ciddi bir kısmı, aynı zamanda aktif Google hesabına sahip kişiler. Bu nedenle Google Drive ile bağlantılı bir sisteme sahip olan Keep üzerinden notlar almak büyük avantaj. Aynı notlara bilgisayarda tarayıcınız üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Google Haritalar:

Apple Maps, Google Haritaların en büyük rakibi. Yine de Google’un yıllardır süregelen Earth gibi bir projesi var. Apple’a kıyasla daha çok uyduya sahip olması, harita doğruluğu açısından daha üstün hizmet vermesini sağlıyor. Aynı zamanda Android kullanıcılarının sayısı çok olduğundan, haritadaki verilerin doğruluğu da daha yüksek.

Nike Training Club:

Spor yapmak isterken salonlara eşek yüküyle para harcamanın gereksiz olduğunu düşünenlerdenseniz, Nike’ın ücretsiz olan bu Training Club uygulaması hoşunuza gidecek. Kişiye ve imkanlara göre ücretsiz ve özel antrenman programları çıkartan uygulama, bu programları takip etmeniz için sizi sürekli uyarıyor. Ayrıca Runing uzantısı ile koşularınızı harita üzerinden inceleyip, detaylı bilgiler elde edebiliyor, bazı günlerde diğer kullanıcılarla ortak koşular düzenleyebiliyorsunuz.

Bonus uygulamalar:

Webtekno:

Bu haberi size sunan Webtekno ekibinin ellerinden çıkmış, reklamsız haber uygulaması. Günün flaş gelişmeleri bildirim olarak gönderiliyor, her akşam 6 haberlik önemli bülten şeklinde günün özetine sahip oluyorsunuz. Yorumlar ekranında daha akıcı bir sohbet, gece modu ve akıcı arayüzüyle hoşunuza gideceğine eminiz.

Kafa Topu 2:

İzmo bünyesinden doğan Masomo ekibi tarafından yapılan, geçtiğimiz aylarda marketlerdeki yerini alan Kafa Topu 2, Türkçe spiker modunda Ercan Taner’in heyecanlı sunumuyla daha da çekişmeli bir hal aldı. Oyun içinde karakterlerinizi özelleştirebiliyor, dünyanın her yerinden rakiplerinizle karşılaşabiliyorsunuz.