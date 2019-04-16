Star Wars filminin önemli isimlerinden Mark Hamill, resmi Twitter hesabından yeni Chucky tasarımını paylaştı.

Joker seslendirmesi ve Luke Skywalker karakteri ile sinemaseverlerin sevdiği isimlerden biri olan Mark Hamill, Child’s Play yeniden yapımında da Chucky’nin sesi olmuştu. Hamill, şimdi de resmi Twitter hesabından katil oyuncak bebeğin yeni tasarımının görselini paylaştı.

Hamill, görseli “O, bir oyuncaktan fazlası… O, senin en iyi arkadaşın” notuyla paylaşırken hayranlarını ve korku filmi sevenleri 21 Haziran’da sinemalara davet etti.

Child’s Play yeniden yapımında yönetmenlik koltuğunda Lars Kievberg otururken filmin senaryosu Tyler Burton Smith tarafından yazıldı. Filmin yapımcılığını David Katzenberg ve Seth Grahame-Smith üstlenirken idari yapımcılığını ise Aaron Schimidt üstlendi.

Yeni Child’s Play’de orijinaline göre bazı farklılıklar izleyicileri karşılayacak. Orijinal Child’s Play’de Chucky’nin öldürme içgüdülerinin harekete geçmesinin sebebi metafiziksel şeylere dayanırken yeni uyarlamada bunun yerini daha teknolojik bir bakış açısı alacak. Söylentilere göre oyuncak bebek Chucky’nin (Buddy) cinayetlerinin sebebi, ön üretim sırasında bir işçinin oyuncak üzerindeki şiddet sınırlandırmasını kaldırması olacak.

Filmin ana karakteri, Andy adında 'zeki ve ilginç' bir çocuk olarak karşımıza çıkıyor. Duyma problemleri olan Andy, sosyal açıdan da oldukça tuhaf. Annesi ise Buddy oyuncaklarının satıldığı mağazada çalışan Karen adında bir kadın. Film; Karen’ın, oğluna 'bozuk' olan oyuncağı doğum günü hediyesi olarak götürmesiyle başlıyor.

Başrollerinde Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry ve Tim Matheson gibi isimlerin bulunduğu yeni Child’s Play filmi hakkında siz neler düşünüyorsunuz?