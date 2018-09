Yeni Çıkacak iPhone Modellerinin Renkleri Sızdırıldı

12 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak olan üç yeni iPhone cihazın, fiyatından sonra renkleri de piyasaya sızdırıldı.

Apple, önümüzde çıkacak olan üç yeni gözbebeği cihaz için birçok önemli özelliğini paylaşmıştı. Ancak Çin’in sosyal medya sitesi olan Weibo’dan sızan görsellere göre, bu üç yeni cihazın renkleri de belli oldu.

Apple’ın yarın çıkacak olan iPhone Xc (Xr veya iPhone 9), iPhone Xs ve iPhone Xs Plus (Max) telefonlarının bazı teknik bilgileri ve ne zaman piyasaya sürüleceğine dair birçok bilgi gündemde dolaşıyor. iPhone Xs modelinin 5.8 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağı ve iPhone X’e benzer özelliklerle çıkış yapacağı düşünülüyor. Bazı bölgelerde çift sim kartı özelliği olan cihazların da bulunacağı söyleniyor. iPhone Xs’in bir büyüğü olan iPhone Xs Plus da 1242x2688 çözünürlüğünde olan, 6.5 inçlik bir OLED ekranla kullanıcı deneyimine sunulacak. Xs ve Xs Plus modellerinden daha düşük bir fiyatla görücüye çıkması beklenen iPhone Xc modeli ise 6.1 inçli LCD ekrana ve tek arka kameraya sahip olacak.

Bu yeni cihazlar için en çok merak edilen konu ise hangi renklere sahip olacağı sorusu. Sızıntıda 6 farklı rengi görebildiğimiz sim kart yuvaları bulunuyor. Eğer bu fotoğraf gerçekse, çıkacak telefonlardan en azından bazıları; buz mavisi, kırmızı, gümüş, altın, siyah ve kahverengi olacak. Bu sim kart yuvalarının iPhone Xc modelinden geldiğini tahmin etmemize rağmen farklı bir cihaza da ait olması mümkün.

12 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak cihazlar için yaklaşık fiyatlar da belli oldu. iPhone Xc 10.000, iPhone Xs 12.000 ve iPhone Xs Plus modeli de 15.000 Türk Lirasından satışa sunulması bekleniyor.