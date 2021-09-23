Yeni Doğmuş Bebeklere COVID-19 Aşısı Vurulduğu İddiası

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, NTV'ye verdiği röportajda skandal bir açıklama yaptı. Bilim insanı, bazı yeni doğan bebeklere bile yanlışlıkla COVID-19 aşısı vurulduğunu açıkladı. Profesöre göre bu "yanlışlık", beklenenin aksine olumlu sonuçlar ortaya çıkardı.

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ederken salgını sona erdirecek tek silah olan aşılarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, NTV'ye verdiği bir röportajda yenidoğan bebeklere bile zaman zaman "yanlışlıkla" koronavirüs aşısı vurulduğunu iddia etti. Profesörün skandal iddiası tepkilere yol açmış durumda.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl tarafından yapılan açıklamalara göre bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı vurulmuş olması, şu ana kadar hiçbir olumsuzluğa yol açmamış. Hatta bilim insanına göre bu yanlışlık, bazı olumlu sonuçlara da yol açmış durumda. Kurugöl, yanlışlıkla koronavirüs aşısı vurulan bebeklerde antikor oluşumunun gözlemlendiğini ve hiçbir yan etki de görülmediğini beyan ediyor.

Yanlışlığın merkezi, sağlık ocakları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl tarafından yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi:

Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara COVID-19 aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde… Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.

Prof. Dr. Kurugöl'ün iddiaları şu an için doğrulanamamış olsa da konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış bazı açıklamalar vardı. Salgın döneminde ismini sık sık duyduğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuyla ilgili olarak şöyle konuşmuştu;

Henüz çocuklar için bir uygulama yok. Çocuklar şu anki mevcut aşı ile aşılanamıyor. Çocuklarda yeni çıkmış bir ilaç ya da aşıda çalışma yapmak için bazı şartlar var. O ürünün yetişkinlerde yeteri kadar çalışılması, uygulanması lazım ki onların gözlemlerine bakacaksınız, ne kadar güvenilir olduğunu göreceksiniz. Kanunlarımız da, etik kurallarımız da çocukları bu konuda koruma altına almış.

Türkiye’de bırakın çalışmayı bunun için bir niyet de yok. ABD’de Moderna’nın yürüttüğü çalışma dışında bir çalışma yok. Bu tip ürünlerde, aşılarda “İlle getirin, Türkiye’de de çalışma yapın, onun sonuçlarını getirin” demiyorsunuz. Yapılan çalışmalara bakarak ruhsat veriyorsunuz. Her ürün Türkiye’de çalışması yapılarak ruhsat almıyor. Diyelim önümüzdeki ay sonu çalışma biter, o çalışma sonuçları ile firmalar ülkelerin sağlık otoritelerine başvurur, izinlerini alır başlarlar hemen. Öyle yıllar sürecek bir şey yok. Yeniden hayvan deneyleri, yeniden faz 1 çalışmaları yapılmıyor. Yetişkinlerde faz 4 dediğimiz, ruhsatı alınan aşıların sadece faz 3 çalışması yapılıyor çocuklarda, ondan sonra izinler veriliyor.

Profesörün iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu

Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün NTV'ye yaptığı açıklamalar, kamuoyunda ses getirdi. Zaten aşı karşıtlığının tavan yaptığı bir dönemde gündeme gelen iddia, sosyal medya kullanıcılarının sayısız paylaşım yapmasına neden oldu. Bu paylaşımlar tahmin edebileceğiniz üzere tepkilerle doluydu. Biz de sizler için, Twitter kullanıcılarının konuyla ilgili yaptıkları bazı paylaşımları derledik...