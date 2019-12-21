Tabletler ve e-okuyucularda gelişme sağlayacağı düşünülen yeni Color Print teknolojisi, E Ink tarafından tanıtıldı. Bu yeni elektronik kağıt yeniliği, cihazlarda yüksek kalite görüntü elde edilirken yüksek güç tasarrufu elde edilmesini sağlayacak.

İlk kez 2000'lerde karşımıza çıkan tabletler, o zamanlardan beri görünüşlerinde farklılık yaratacak değişikliklere neredeyse yanaşmadı. Genelde tuşsuz, taşınabilir bilgisayarlar ya da dev ekran akıllı telefonlar olarak karşımıza çıkan tabletler, telefonların geçirdiği evrimin yanına yaklaşamadı bile.

Son dönemde popülerliği artan e-okuyucular için de bir süre durum pek farklı olmadı. Ancak E Ink teknolojisi gelişmeyi sürdürüyor ve e-okuyucular sürekli yeni bir şeyler deneme gayretinde.

E Ink, yeni "Print-Color" ekran teknolojisini tanıttı

Yüksek kontrasta sahip görüntüler sağlayan ama aynı zamanda düşük enerji tüketimi düzeyine sahip bir ekran arıyorsanız 'Print-Color' adındaki yeni E Ink ekranı bu görevi yerine getirmeye hazır. Print-Color, elektronik kağıt üzerindeki her pikselin siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi renklerinde, ya da bu renlerin kombinasyonları halinde görüntülenmesini sağlıyor. Bu yeni teknoloji ileride e-okuyucularda kullanılabilir, ancak sıradan sayılmasını sağlayacak kadar yaygınlaşır mı bilemiyoruz. Print Color elektronik kağıtlarının üretimi yaygınlaşırsa, insanlar bu özelliğe sahip daha hesaplı e-okuyuculara ulaşma şansını yakalayabilir.

2020'nin ortalarında kullanılmaya başlanabilir

E Ink'in planlarına göre Print Color teknolojisi şimdilik sadece eğitim, ticaret ve iş amaçlı kullanılacak. Geçtiğimiz ay Good eReader, bu yeni teknolojinin 10.3 inç'lik ve Wacom EMR kalem destekli prototipini inceledi. E Ink, Print Color ekranların üretimini 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlayacak. Bu da demek oluyor ki bu yeni teknolojiye sahip ürünleri 2020'nin ikinci yarısında raflarda görebiliriz.

İşte Good eReader'ın Color Print teknolojisini incelediği video:

Print Color ekranlar, önceki E Ink ürünlerinde olduğu gibi sadece ekranda beliren görüntü değiştirildiğinde güç tüketecek. Böylece okuyucularda büyük güç tasarrufu sağlayacak. E Ink ekranlar ayrıca sadece ortam ışığı sağlandığı sürece görülebilirler. Bu yüzden karanlık bir ortamda okurken ekstra aydınlatmaya ihtiyacınız olacak. Onyx Note2 ve Sony DPT-CP1 gibi E Ink erkanlı e-okuyucuların fiyatları 450 dolardan 600 dolara kadar değişebiliyor ancak yeni Color Print teknolojisiyle bu fiyatlar 800 dolara kadar çıkabilir.