Peugeot'nun en popüler otomobil modellerinden 308, bu yıl yenileniyor ve yeni 308'in casus fotoğrafları ortaya çıktı. Mevcut modele göre çok daha sert ve agresif bir tasarıma sahip olacak yeni 308, sürücülere şık bir görünüm vadediyor.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, son yıllarda piyasaya sürmüş olduğu otomobil modellerinin hem performans hem de tasarımlarıyla sürücülerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Kısa süre önce logosunu güncelleyerek bir yeniden markalaşma sürecine giren Peugeot’nun yeni logosunu kullanan ilk modellerden biri yeni 308 olacak.

3. nesil Peugeot 308’in casus fotoğrafları nihayet ortaya çıktı ve Fransız markanın yeni nesilde nasıl bir tasarım güncellemesi sunacağına gözatma fırsatı bulduk. Görünen o ki Peugeot, yeni 308’de sürücülere yenilenen 208, 2008 ve 3008 ile benzer bir tasarım dili sunacak. Mevcut modele kıyasla çok daha agresif bir görünüme sahip olan araç, Peugeot’nun yenilenen logosuyla da dikkat çekiyor.

Yeni Peugeot 308, çok daha agresif bir tasarıma sahip olacak

Ön tarafta son derece keskin tasarım çizgilerine sahip olan yeni Peugeot 308, yukarıda belirtmiş olduğumuz diğer Peugeot modelleri gibi parçalı ızgara tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Çamurluk kısmında belirgin bir çıkıntıya sahip olan otomobil, hem çamurlukta hem de motor kapağında “kırışık” bir tasarım sunuyor.

Yeni Peugeot 308’in 2021’in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda resmi lansmanın gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Beklentiler, başlangıçta 128, 178 ve 222 beygir gücü sunan üç farklı PureTech benzinli motor, 128 beygir güç sunan bir BlueHDi dizel motor ve 222 beygir güç sunan bir hibrit motor seçeneğinin sunulacağı, sonrasında ise tam elektrikli bir versiyonunun da satışta olacağı yönünde.

3. nesil Peugeot 308 casus fotoğrafları