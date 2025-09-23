Tümü Webekno
Yeni State of Play Duyuruldu: Ne Zaman Gerçekleşecek? Hangi Oyunlar Gösterilecek?

Sony, yeni State of Play yayınının gerçekleşeceğini duyurdu. Peki yeni State of Play'de neler tanıtılması bekleniyor?

Yeni State of Play Duyuruldu: Ne Zaman Gerçekleşecek? Hangi Oyunlar Gösterilecek?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, oyun severleri heyecanlandıracak yeni bir State of Play yayınını yarın gece gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye saatiyle yarın 00.00’da başlayacak etkinlik, 35 dakikadan uzun sürecek ve yeni duyurularla birlikte önemli güncellemeler sunacak.

Yayın, Tokyo Game Show haftasının ortasına denk gelirken, gözler özellikle 2 Ekim’de çıkacak olan Ghost of Yotei oyununda olacak. Etkinliğin dikkat çekecek bölümlerinden biri, Returnal’ın geliştiricisi Housemarque’in yeni oyunu Saros için özel bir beş dakikalık tanıtım olacak. Ayrıca üçüncü parti oyunlardan da sürprizler bekleniyor. Özellikle Resident Evil: Requiem’den yeni bir oynanış gösterilmesi ihtimali gündemde.

Marvel's Wolverine nihayet gösterilebilir

Marvel's Wolverine

En çok merak edilen oyunlardan biri ise Marvel’s Wolverine. Spider-Man’in geliştiricisi Insomniac’ın 2021’de duyurduğu proje uzun süredir sessizliğini koruyor. Sızıntılar dışında resmî bir bilgi bulunmasa da kısa bir videoyla da olsa bu etkinlikte gösterileceği düşünülüyor.

Bir diğer güçlü ihtimal ise Naughty Dog’un gizemli projesi Intergalactic: The Heretic Prophet. Yaratıcı yönetmen Neil Druckmann’ın yeniden tamamen bu oyuna odaklandığı biliniyor. The Last of Us dizisindeki yoğunluk sonrası ekibe dönmesi, oyunun bir şeyler gösterilebileceği noktaya ulaştığını düşündürüyor. Şimdilik tüm bunların doğru olup olmadığını öğrenmek için yarını beklememiz gerekecek.

