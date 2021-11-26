AFAD'dan Şehri Ayağa Kaldıran Mesaj: Derhal Sığınağa Gidin

Bugün Kırklareli'nde vatandaşlar, AFAD'dan gelen ve kısa süreli panik yaratan bir mesajla karşılaştı. Mesajda "Radyoaktif serpinti tehlikesi var, derhal sığınağa gidin" ifadeleri yer alıyordu. Kırklareli Valiliği, mesajın test amaçlı olduğunu açıkladı.

Ülkemizde herhangi bir felaket durumunda vatandaşları bildirimler gönderen çeşitli uyarı sistemleri kullanılmakta. Bu sistemlerden biri de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve vatandaşların cep telefonlarına acil bir durumda mesaj gönderilmesini sağlayan sistemdi. Fakat bugün, AFAD’ın bu sistemi Kırklareli’nde paniğe neden oldu.

Vatandaşlar, AFAD tarafından cep telefonlarına gelen bir mesajla şoka uğradı. Mesajda “Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın.” ifadeleri yer alıyordu. Fakat bu mesajın aslında neden gönderildiği, daha sonradan yapılan açıklamayla öğrenildi.

Gelen mesaj şu şekildeydi:

Kırklareli Valiliği, bu olaydan sonra paylaştığı duyurusunda 23 Kasım 2021 tarihinden itibaren AFAD tarafından kurulan siren sisteminin test çalışmaları kapsamında siren, canlı anons, SMS ve mobil bildirim sistemlerinin kontrol edilmekte olduğunu bildirdi. Bugün vatandaşlara gönderilen mesaj hakkında da “AFAD tarafından yapılan duyuru sehven gönderilmiş olup söz konusu çalışmalar tatbikat amaçlıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de daha önce yine bazı test mesajları gündem olmuştu. Birkaç ay önce iPhone kullanıcıları, sabah saatlerinde telefonlarına gelen ‘Evde kal Türkiye’ uyarılarıyla uyanmıştı. Fakat bu mesajlar test yerine daha çok bir hata gibi duruyordu. Konu hakkında Vodafone Türkiye, yaşanan aksaklıktan dolayı özür dilemişti.