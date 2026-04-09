Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Yenilenmiş Ürün Yönetmeliği Değişiyor: Televizyonlar, Oyun Konsolları, Akıllı Saatler Bile Yenilenmiş Olarak Satılacak

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünler konusundaki yönetmeliğinde bazı yenilikler getirdiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte yenilenip satılabilecek ürünler arasına televizyonlar da eklenecek, yenilenmiş ürün ekosistemi iyileştirilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk olarak Ağustos 2020’de Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik isimli düzenleme; tarafından cep telefonu, tablet ve benzeri teknolojik ürünlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek sertifikalı ve garantili şekilde yeniden satışa sunulmasına olanak tanımıştı. Bu kapsamda 25 adet yenileme merkezi faaliyet gösterirken 2022’den bu yana yaklaşık 1 milyon 574 bin adet ürün yenilenerek ekonomiye kazandırılmıştı.

Şimdi ise yenilenmiş ürünler konusunda Ticaret Bakanlığı’ndan yeni açıklama geldi. Bakanlık, yönetmelikte bazı değişiklikler yapılacağını, ürün kapsamının genişletileceğini ve uygulamanın iyileştirileceğini açıkladı. Peki yönetmelikte neler değişecek? Ne gibi yenilikler eklenecek?

İçerikten Görseller

Televizyonlar da dahil olacak

Düzenlemenin sektörde yaşanan gelişmeler, yürütülen denetimler, tüketici deneyimleri ve teknolojik imkânlar doğrultusunda yenilenmiş ürün ekosisteminin daha güvenilir, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla yapıldığı ve sektörel paydaşların görüşüne sunulduğu belirtildi.

Hazırlanan taslak ile yenilenmiş ürün süreçlerinin daha etkin izlenmesi amacıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi hayata geçirilecek. Böylece yenileme yetki belgelerinin takibi, yetkili satıcı ve yenileme noktalarının denetimi, kayıp, kaçak veya çalıntı ürün sorgulamaları, veri trafiği kontrolü ve sertifika üretimi ve yenileme süreçlerinin izlenmesi gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca yapılan düzenlemeler ile özellikle yenilenmiş cep telefonlarına yönelik taksit imkânları ve düşük KDV oranı uygulamalarında yaşanabilecek olası suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmaları güçlendirilecek. Yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar güncellenecek, mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak ödenmiş sermaye şartı yükseltilecek.

En dikkat çeken kısımlardan biri ise yenilenerek satışa sunulabilecek ürünlerin kapsamının genişletilmesi. Buna göre televizyonlar da yenilenmiş ürün kapsamına dahil edilecek. Bu sayede söz konusu ürünlerin güvenilir şekilde yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanacak, kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi yönünde önemli katkı sağlanacak.

Düzenlemede öne çıkan detaylar

  • Mesafeli satışlarda geçerli olan cayma hakkı, diğer satış yöntemlerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.
  • Yenilenmiş bir ürünün en az 30 gün geçmeden yeniden yenilenmesi yasaklanıyor.
  • Yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline ilişkin kararların, belirlenen kriterler doğrultusunda yetkin bir komisyon tarafından alınması sağlanıyor.
  • Yenilenmiş ürün süreçlerinin daha etkin izlenmesi amacıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi hayata geçirilecek.
  • Yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar güncellenmiş, mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak ödenmiş sermaye şartı yükseltilecek.

Yenilenerek satışa sunulabilecek ürünler

  • Cep telefonları
  • Tabletler
  • Akıllı saatler
  • Bilgisayarlar
  • Oyun konsolları
  • Modemler
  • Televizonlar
Playstation Akıllı Saat Xbox Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

‘Akım Koruma Prizleri’ Gerçekten de Koruyor mu?

‘Akım Koruma Prizleri’ Gerçekten de Koruyor mu?

Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Tim Cook, Apple'ın 50. Yıldönümüne Özel Daha Önce Hiç Görmediğiniz iPhone ve iPod Prototipleri Gösterdi

Tim Cook, Apple'ın 50. Yıldönümüne Özel Daha Önce Hiç Görmediğiniz iPhone ve iPod Prototipleri Gösterdi

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com