Yerli Aşı Adayı, Gönüllülerin Tamamında Antikor Oluşturdu

Kayseri’de geliştirilen bir yerli aşı adayı, gerçekleştirilen faz-2 çalışmalarında gönüllülerin tamamında antikor oluşumunu sağladı. Aşının faz-3 çalışmalarının bu ay sonunda başlatılacağı belirtildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında en etkili araç olan aşı, yaklaşık bir yıldır dünyanın her yerinde insanlara yapılıyor. Bugün, aşısı en fazla kullanılan ülkeler arasında ABD, Almanya, Çin ve Rusya gibi dev ülkeler yer alıyor. Ülkemizdeki yerli aşı çalışmalarıysa uzun zamandır devam ediyor ve birkaç aşı adayı, insanlı testlere başlamış durumda.

Bu çalışmalardan birisi olan ve Kayseri’de geliştirilen yerli aşının faz-2 çalışmaları tamamlandı, raporu da yayılandı. Faz-2 çalışmalarına gönüllü olarak katılan Hürriyet Gazetesi yazarı Musa Kesler, iki doz aşı olduğu çalışmaların sonucunu açıkladı. Kesler, çalışmalarda tüm gönüllülerde antikor oluştuğunu aktardı.

Gönüllülerin tümünde antikor oluştu:

250 gönüllünün katıldığı faz-2 çalışmalarında Musa Kesler, plasebo (boş aşı) yapılan 50 kişilik grupta yer aldı. Kendisi, çalışmalar sırasında bunu bilmiyordu. Aşı grubundaki gönüllülerden alınan örnekler incelendi ve oluşturulan rapor Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık, henüz aşıya dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da Kesler, gönüllülerin tamamında antikor oluştuğunu öğrendiğini ifade etti. Hatta bazılarında antikor seviyesinin beklenenin üzerinde çıktığını da ekledi.

Faz-2 sonuçları şu anda oldukça olumlu gözükse de faz-3 çalışmaları, yerli aşı için en önemli aşama. Bu ay sonunda başlayacak olan çalışma, aşının ne kadar süre korunabileceğini net olarak gösterecek. Faz-3 çalışmasının, 10 bine yakın gönüllüyle uluslararası düzeyde yapılması bekleniyor. Sonuç olumlu çıktığı takdirde aşıya acil kullanım onayı verilebilecek ve seri üretim başlayacak.