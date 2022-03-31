Türkiye'nin Yeni Seyir Füzesi 'ÇAKIR' Tanıtıldı

Roketsan'ın geliştirdiği, Kale Arge'nin yerli ve milli turbo jet motorundan gücünü alan yeni yerli seyir füzesi Çakır bugün tanıtıldı. Füze, sunduklarıyla Türk ordusuna yeni bir güç katacak.

Savunma Sanayii alanında yıldan yıla gelişmeye ve adını duyurmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, bugün gelecekte ordu envanterine yerleştirilmesi planlanan yeni seyir füzesi Çakır’ı tanıttı. Roketsan tarafından geliştirilen Çakır’ın ilk olarak Baykar Teknoloji’nin Akıncı SİHA’sında kullanılacağı açıklandı.

Son teknoloji özellikleri ve harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç olacak olan Çakır, 150 kilometrenin üzerinde menziliyle su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralara karşı kullanılacak. Çakır’ın paylaşılan videoları öne çıkan özellikleri şu şekildeydi:

Roketsan'ın paylaştığı Çakır videosu:

Çakır özellikleri:

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli hava araçları ve su üstü platformlardan atılabilecek.

Kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunacak.

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-175 turbo-jet motora sahip.

Görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri, çevikliği sayesinde kolaylıkla icra edebiliyor.

Hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığıyla hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.

Ara safha ve terminal güdüm sistemleriyle hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle ulaşabiliyor.

Ağ tabanlı veri bağı sayesinde hedef değişimi ve görev iptal olanakları sunuyor.

Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme yapabiliyor.

Radar soğurucu gövde yapısıyla hava savunma sistemleri tarafından tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor.

Karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemiyle yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda seyrine devam edebiliyor.

Platform entegrasyonu 2023 yılı içinde yapılacak:

Roketsan öz kaynakları ile başlatılan milli seyir füzesi Çakır projesinin tasarım çalışmaları devam ediyor. Çakır füzesinin ilk atışının bu yıl içinde yapılması beklenirken, platform entegrasyonununsa 2023 yılında yapılması hedefleniyor.

İmzalar atıldı:

Çakır’ın lansman etkinliği kapsamında Roketsan ve Kale Arge arasında Çakır Projesi Milli Turbo-jet Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay’ın katılımlarıyla imza töreni, Seyir Füzesi Çakır’da kullanılacak KTJ-1750 turbo-jet motorunun geliştirilmesi ve teslimatlarını kapsıyor.