Grupça eğlenmek için genelde tercih ettiğimiz ilk şey oyunlar oluyor. Şimdi yeni yıl da gelmişken akşam hiç sıkılmayın diye aileniz veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz 15 alternatif oyun önerisi sunuyoruz.

Kalabalık bir ortamdaysak ve hele ki bu ortamdakilerle kafamız uyuşuyorsa, birlikte oyun oynamak inanılmaz eğlenceli oluyor. Özellikle yılbaşı gecesi için ev planları yaptıysanız eğlenmek için çeşitli alternatifler var.

''Acaba yılbaşı gecesi ne oynasak?'' diye düşünmenize gerek kalmayacak çünkü sizler için 15 alternatif oyun listeledik.

Tabii ki listenin başında yılbaşı klasiğimiz Tombala var.

Yılbaşı denince aklımıza ilk tombala geliyor. Oyunda temel amaç, oyuncuların elindeki kartları torbadan çıkan sayılarla eşleştirmesi. Oyunculara bir ya da birden fazla kart verilir ve bir kişi, içinde tombala sayıları olan bez torbayı eline alarak karıştırır ve tek tek taşları çekmeye başlar.

Çıkan taşlar, kartınızdaki rakamlarla uyuşuyorsa alıp kartınızı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Tüm sayıları toplamayı başaran, oyunu kazanmış oluyor.

Birbirinizi kovalayarak zarlarla kaderinizi belirlediğiniz Kızma Birader, olmazsa olmazlarımızdan.

Kızma birader tek zarla oynanır. Her oyuncu sarı, mavi, yeşil ya da beyaz renkli 4 piyona sahip olur. Amaç, zar atıp diğer oyuncuların piyonlarına yakalanmadan yuvalara ulaşmaktır. Bu nedenle yüksek zar atmak, çok daha avantajlıdır.

Atılan zar ile bir piyon, diğer oyuncunun piyonunun olduğu kutucuğa gelirse o piyonu yakalamış sayılır. Yakalanan piyon, oyunun başlangıç noktasına geri döner. Dört piyonunu da hedef noktasına en hızlı ulaştıran oyuncu, oyunu kazanmış sayılır.

Grup eğlencelerinin vazgeçilmezi: Taboo

Oyunun temel amacı, belirli kelimeleri tarif etmeye çalışırken kelime kartındaki yasaklı kelimeleri söylememek. Oyuncular iki takıma ayrılır ve her turda farklı kişi kartlardaki kelimeleri ekip arkadaşlarına anlatmaya çalışır.

Ancak, kelime tarif ederken bazı kelimeleri kullanamaz. Bu yasaklı kelimelere "tabu" kelimeler denir ve kartın altında listelenir. En fazla kelimeyi bilen takım, kazanmış olur.

Her yaştan oyuncunun kolayca oynayabileceği Uno

Bir kart oyunu olan Uno'da, başlangıç için her oyuncuya yedi kart verilir ve ortaya rastgele kart seçilir. Ardından oyuncular saat yönünde kart atmaya başlar. Buradaki kural, atılacak kartın bir önceki kartla aynı renge ya da aynı rakama/işarete sahip olması.

Destenin içinde bilinmesi gereken özel kartlar da mevcut. Bunlar oyunun gidişatını tamamen değiştirebilir. Elinde tek kart kalan kişi UNO der ve sırası geldiğinde kartını atabilirse oyunu kazanır. Ancak UNO demeyi unutursa ceza olarak kart çeker.

Kelime dağarcıklarınızı kapıştırma vakti: Scrabble

Bu oyunda amaç, fazla puanlı kelimeler üreterek puan toplamak. İlk olarak oyun tahtası ortaya konuyor, tüm oyunculara isteka ve 7 taş verilir. Oyuncular, ellerindeki harf taşlarını kullanarak tahta üzerinde kelimeler üretmeye çalışır. Her harfin ve tahtadaki her kutucuğun puan değeri farklıdır.

Burada önemli olan; yazılan kelimenin, diğer kelimelerle doğru şekilde kesişmesi. Aksi takdirde kelime sayılmaz. Eğer bir kelime oluşturursanız tahtaya koyduğunuz kadar yeni harf taşları seçersiniz. Oyun sonunda en çok puanı alan kişi kazanmış olur.

Saatlerce sürecek bir rekabete hazır olun: Monopoly

Hepimizin yakından tanıdığı Monopoly oyununda amaç emlak zengini olabilmek. Bu oyun; tahta, piyonlar ve zar ile oynanıyor. Zar atıp piyon ilerleterek, yeni yerler satın almaya ve bu yerlere ev/otel dikmeye çalışıyorsunuz.

Oyundaki paranızı bitirmemeniz ve diğer oyuncularla ticaret yapmanız gerekiyor. Eğer aynı renkteki tüm yerlere sahip olursanız bu büyük bir avantaj olacaktır.

Elektrik gittiğinde sığındığımız millî oyunumuz: İsim-Şehir

İsim-Şehir oyununu zaten anlatmaya bile gerek yok. Taa eskilerden beridir sürekli oynadığımız, alfabeden seçilen harfe göre isim, şehir, hayvan, bitki, eşya ve artist bulduğumuz ve bunu belirlenen sürede yaptığımız bir oyundur kendisi.

Yine de kalabalık anların vazgeçilmezi olduğu için, bu da bir alternatifiniz olabilir.

Karakter seçiminde yaratıcı olmanız gerekiyor: Ben Kimim?

Bu oyunda herkes, gruptaki kişilerin tanıyabileceği birini ya da ünlü birini seçer. Herkes, seçtiği kişiyi kağıda yazarak sağında oturan kişinin alnına yapıştırır. Kişi, gruba sorular sorarak alnında hangi ismin yazdığını bulmaya çalışır.

Burada soruların tek kelime ile cevap verilecek sorular olması gerekiyor. Alnında yazan ismi bulan kişiler oyunu kazanır.

Bakalım çizim yetenekleriniz ne kadar başarılı?: Gartic.io

Bir telefon uygulaması olan Gartic.io, tamamen ücretsiz bir çizim oyunu. Burada bir oda açıyor ve arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Sırayla herkesin karşısına bir kelime çıkıyor ve oyuncular bu kelimeyi çizerek anlatmaya çalışıyor.

Çizen oyuncunun dışındaki tüm oyuncular ise bu kelimenin ne olduğunu tahmin ederek sohbete yazıyor. Belirlenen tur sayısı sonunda en yüksek puanı alan kişi birinci oluyor.

Kulaktan kulağanın resimli hâli: Gartic Phone

Bu oyun yine telefondan oynayabileceğiniz ücretsiz çizim oyunu. Oyunun başında tüm oyuncular, bir cümlelik bir senaryo yazıyor. Ardından bu senaryolar rastgele dağıtılıyor ve herkes, kendine gelen senaryoyu çizmeye çalışıyor.

Ardından bu çizimler de rastgele dağıtılıyor ve oyunculardan bunun ne olduğu konusunda bir tahmin yazmaları isteniyor. Ardından bu tahminler de rastgele dağıtılıyor derken oyunun sonunda, başta yazdığınız senaryo bambaşka bir hâl almış oluyor.Casusları hemen yakalamanız gerekiyor: Spyfall

Yine telefon yardımıyla oynayabileceğiniz bu casusluk oyununda, gruptan bir ya da kişi sayısına göre birden fazla casus seçiliyor. Casuslar hariç tüm oyunculara ortak bir mekân ve farklı meslekler veriliyor (örn. Hastane-Hemşire, Hastane-Hasta...).

Ardından oyuncular birbirlerine mekân hakkında sorular soruyor. Casuslar ise mekânı bilmediklerini belli etmeden soruları yanıtlamaya çalışıyor ve aynı zamanda seçilen mekânın ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Bulabilirlerse casuslar oyunu kazanıyor.

Köylü vampir ama daha fazla karakter var: Were Wolf

Çoğumuzun bildiği köylü vampir oyununun daha gelişmiş hâli olan Were Wolf, telefondan oynanabiliyor ve fazla karaktere sahip. Gruptaki kişi sayısını seçiyorsunuz ve uygulama otomatik olarak her oyuncuya bir rol atıyor.

Her rolün ayrı yetenekleri ve manipüle teknikleri var. Amaç, oyunun sonunda köylülerin canlı kalması.

Liderin başarısı bu oyunda çok önemli: Codenames

Oyun iki takım arasında oynanır ve her takım birbirine karşı bir dizi kelimenin bulunduğu bir 5x5 matrisi bilmeye çalışır. 25 kartlık matris, gizli kelimelerin yer aldığı kartlarla oluşturulur. Her kartın altında bir renk vardır ve bir takım lideri olarak görev yapan kişi, takım arkadaşlarına bu renkleri kullanarak takımının kelimelerini bulmalarını sağlamalıdır.

Takım liderleri, matrisin altındaki renkleri ve bunların hangi kelimelerle ilişkili olduğunu gösteren bir anahtar kartına bakar. Bu kart, liderlere hangi renklerin kendi takımlarına, hangi renklerin rakip takıma ve hangi renklerin nötr (her iki takım için de) veya tehlikeli (oyunun kaybedilmesine neden olacak) olduğunu söyler.

Oyun, takımların sırayla birer kelime tahmin etmeleriyle ilerler. Takım lideri, sadece bir kelime ve bir sayı kullanarak takım arkadaşlarına ipucu verir. Takım arkadaşları, liderin verdiği ipuçlarına göre kelimeleri tahmin etmeye çalışır. Bu oyunu tamamen mobil üzerinden oynayabilirsiniz.

Arkadaşlarınızı kandırarak yanlış yapmalarını sağlayın: Zarta

Zarta'da amaç karşınıza çıkan sorulara arakadaşlarını inandırabileceğin sahte cevaplar vermek. Hem soruya arkadaşlarınızı kandırabilecek bir cevap bulmaya çalışacaksınız hem de sorunun gerçek cevabını tahmin edeceksiniz.

Cevap şıklarına eklediğiniz sahte cevabı bir arkadaşınız seçerse, onu Zartalamış olacaksınız.

Ebe seçilenin deliye döneceği bir oyun: Sayko

Öncelikle gruptan bir ebe seçilir ve tabiri caizse biraz uzağa gönderilir. O sırada oyunu mutlaka grup arkadaşlarına anlatmak gerekir. Oyunun şöyle bir kuralı vardır: ''Sorulacak her sorunun cevabı, sağınızdaki kişiye göre verilecektir.''

Ebe seçilen kişi, herkese sırayla soru sormaya başlar. Vereceğiniz cevapları, sağınızdaki kişinin ağzıyla vereceksiniz ve ebenin bu oyunun kuralını bulmasını isteyeceksiniz. Uyulması gereken tek madde ''İsim ve soyisim'' sorulmaması.

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