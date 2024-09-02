Geceleri gökyüzüne baktığımızda, yıldızların ara ara yanıp söndüğünü hepimiz fark etmişizdir. Peki yıldızlar neden böyle gözükür ve gerçekten yanıp söner mi?

Yıldızların bir parlayıp bir sönmesi, kulağa oldukça ilginç geliyor öyle değil mi? Gerçekten böyle bir şey söz konusu olabilir mi?

Gelin, tüm bu soruların cevaplarını verelim.

Elbette yıldızlar, geceleri yanıp sönmez.

Algıladığımız bu durum aslında yıldızların parlaklığının çok kısa zaman aralıklarında değişim göstermesidir. Başka bir deyişle bunun sebebi Dünya’nın atmosferinde, sıcaklık değişimleri sebebiyle meydana gelen düzensizliklerdir.

Esasen yıldızlar, sürekli olarak ışık yayar. Yani uzaydaki bir astronot, yıldızları hep aynı parlaklıkta görür. Yıldızlardan gelen ışınlar, Dünya’nın atmosferinde hareket ederken farklı yoğunluktaki ve sıcaklıktaki bölgelerden geçer ve farklı oranlarda yön değiştirir.

Yıldızlardan gelen ışınların büyük oranda saçıldığı durumda yıldız kaybolmuş gibi görünürken, saçılma oranı düşükse daha parlak görünür.

Bu da yıldızların, gökyüzünde yanıp sönüyormuş gibi algılanmasına sebep olur.

Fakat Güneş, Ay ve Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenler için bu durum söz konusu değildir. Çünkü yıldızlar, bu gök cisimleriyle kıyaslandığında bizden çok uzaktadır. Yani Dünya’dan bakıldığında âdeta boyutsuz birer nokta gibi görünürler.

Bu sebeple yıldızlardan gelen ışınlar, aynı doğrultudaki tek bir ışık demeti gibidir. Gezegenler ise yıldızlardan çok daha küçük olmalarına rağmen Dünya’ya, yıldızlara kıyasla çok daha yakındır.

Bu sebeple gökyüzünde dairesel görünürler. Bu gök cisimlerinden gelen farklı yöndeki ışın demetleri, atmosferde farklı oranlarda yön değiştirir ve hepsi birlikte algılandıklarında birbirlerini dengeler.

Dolayısıyla yıldızlarla birlikte gezegenler de gökyüzünde sürekli olarak parlak görünür.

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