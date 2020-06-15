ÖSYM, YKS Sınav Giriş Belgesi'ni Yayınladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2020 YKS için geri sayım başladı. ÖSYM, sınava kısa bir süre kala YKS Sınav Giriş Belgesi'ni yayınladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteye öğrencisi olma adaylarının geleceğini belirleyecek sınavın tarihi iki kez ertelenmişti. Son olarak 27-28 Haziran'da yapılmasına karar verilen YKS için Sınav Giriş Belgesi, ÖSYM AİS sayfası üzerinden sınava katılacak adayların erişimine açıldı.

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin yayınlanmasıyla adaylar, sınava girecekleri yerleri öğrenebiliyorlar. Sınava girecek öğrencilerin YKS öncesi sınav giriş belgelerini fiziksel olarak da temin etmeleri gerekiyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi 28 Haziran'da yapılacak.

YKS Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır?

YKS'ye katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesini, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bugünden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Sisteme giriş yapmak isteyen ve şifresini unutan adaylar "şifremi unuttum" seçeneği ile kendilerine yöneltilen güvenlik sorularını yanıtlayarak yeni şifre belirlemeleri gerekiyor.

ÖSYM, sınava katılacak adaylar için sınav gününe özel önemli uyarılarda da bulundu. 2020 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adaylar saat 15.30'dan önce sınava girecekleri yerde olmalılar.

YKS ne zaman?

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

27 Haziran 10:15 YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

28 Haziran 10:15 YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

YKS, 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak ve adaylar sınavdan 15 dakika önce yerlerini almak zorundalar. Koronavirüs salgınının yeniden etkisini gösterdiği şu günlerde YKS, üniversite kapılarını aralamak için yarışacak herkes için zorlu bir karar ve süreç olacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileriz.