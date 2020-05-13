İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir genelde yayınladı. Valiliklere gönderilen genelgede, 18 / 19 Mayıs tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 15 Mayıs’tan 19 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ilan etmişti. Bu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması, üniversite sınavına girecek olan milyonlarca öğrencinin kafasında soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmuştu.

İçişleri Bakanlığı, öğrencilerin kafasındaki bu soru işaretlerini giderdi. Bakanlık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının 18 / 19 Mayıs tarihlerinde de alınacağını açıkladı. Bakanlık, 18 / 19 Mayıs tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Nüfus müdürlükleri kimlik kartı başvuruları için açık olacak:

15 / 19 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak valiliklere bakanlık tarafından gönderilen genelde şu ifadelere yer verildi:

“ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il / ilçe nüfus müdürlükleri 18 / 19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak."

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamı şu şekilde: "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18 / 19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması hâlinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.”