Şirket yöneticileri arasında yapılan bir araştırma, yöneticilerin %41'inin yapay zekâ nedeniyle iş gücünde azalma olacağına inandığını ortaya koydu.

Yapay zekâ teknolojilerindeki ilerleme ile birlikte hemen her iş yapay zekâya teslim edilmeye ya da otomasyon hâline gelmeye başladı. Şirket yöneticilerine yönelik olarak gerçekleştirilen bir çalışmada, yöneticilerin %41'inin önümüzdeki beş yıl içinde iş gücünde azalma beklediği ortaya çıktı.

Dünya çapında faaliyet gösteren 2000 büyük şirketin üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen çalışmada, şirketlerin yapay zekâyı kullanmak için bir iştahları olduğu ortaya çıktı. Adecco Group tarafından gerçekleştirilen çalışma yapay zekânın "yetenek kıtlığını şiddetlendirebileceği" ifade edildi. Üstelik yöneticilerin sadece yarısı çalışanlarını başka birimlere kaydıracağını belirtiyor. Yani yazı turayı kaybeden çalışanları patronları doğrudan kapının önüne koyacak.

Almanya ve Fransa başı çekiyor

Araştırma sonuçlarına göre, özellikle Almanya'da ve Fransa'da şirket yöneticilerinin %49'u, yapay zekâ ile birlikte daha az çalışan istihdam etmeleri gerekeceğine inanıyor. Listenin en altında ise %32 ile Singapur yer alıyor. ABD'de ise bu oran %36.

Öte yandan yapay zekânın insanları tamamen işsiz bırakması beklenmiyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin %87'sine göre yapay zekâ araçları sayesinde insanlar, onları öne çıkaracak yetenekleri geliştirmek için daha çok imkâna sahip olacak.

Yapay zekânın gerçekten iş gücü üzerinde nasıl bir etkisi olacağını şimdiden kestirmek zor olsa da araştırma sonuçları, yöneticilerin göz ardı edilemeyecek bir kısmının yapay zekâyı kullanmaya hevesli olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan yapay zekânın halüsinasyon gibi sorunları ve hizmet sağlayıcıların sorumluluk reddi beyanları, bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda kafaları karıştırmaya devam ediyor.