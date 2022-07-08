YouTube Profil Resmi Nasıl Değiştirilir? Adım Adım Anlattık

Tüm platformlarda olduğu gibi popüler video izleme platformu YouTube’da da kullanıcı adınız ve profil resminizi sizi yansıtan ilk bilgiler oldukları için son derece önemlidir. Şu an kullandığınız YouTube profil resminden memnun değilseniz birkaç basit adımda değiştirmeniz mümkün. YouTube profil resmi nasıl değiştirilir, adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Dünyanın en popüler video izleme platformlarından biri olan YouTube’u size özel seçenekler üzerinden kullanmak ya da bu platforma video yükleyebilmek için mutlaka bir hesabınız olması gerekiyor. Bu hesabın kullanıcı adı ve profil resmi son derece önemli çünkü belirlemiş olduğunuz profil resmi aynı zamanda YouTube kanalınızda da görünüyor. YouTube profil resmi değiştirme işlemi ile kendinize yepyeni bir profil resmi belirleyebilirsiniz.

Peki, YouTube profil resmi nasıl değiştirilir? Eğer daha önce bu platformu pek aktif olarak kullanmadıysanız bu tür işlemlere aşina olmayabilirsiniz. Merak etmeyin, YouTube internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden birkaç basit adımda şu an memnun olmadığınız profil resminizi kolayca değiştirebilirsiniz. YouTube profil resmi nasıl değiştirilir, gelin adım adım tüm detaylarıyla inceleyelim.

YouTube profil resmi nasıl değiştirilir?

Yöntem #1: İnternet sitesi üzerinden YouTube profil resmi değiştirme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden YouTube internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden YouTube internet sitesini açın. Adım #2: YouTube hesap bilgilerinizle giriş yapın.

YouTube hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sağ üst köşede bulunan profil resminize tıklayın.

Sağ üst köşede bulunan profil resminize tıklayın. Adım #4: Açılan menüden Kanalınız seçeneğine tıklayın.

Açılan menüden Kanalınız seçeneğine tıklayın. Adım #5: Profil resminizin üzerine tıklayın.

Profil resminizin üzerine tıklayın. Adım #6: Resim sekmesindeki Değiştir seçeneğine tıklayın.

Resim sekmesindeki Değiştir seçeneğine tıklayın. Adım #7: Yeni profil resminizi seçin.

Yeni profil resminizi seçin. Adım #8: Resmi düzenleyin.

Resmi düzenleyin. Adım #9: Yeni profil resminizi kaydedin.

Adım #1: YouTube internet sitesini açın:

Yukarıda verdiğimiz bağlantı üzerinden ya da internet tarayıcınıza youtube.com yazarak YouTube internet sitesini açın. Profil değiştirme işlemini masaüstü tarayıcınızdan yapmanız öneriliyor ancak mobil internet tarayıcınızda da aynı olmasa bile benzer adımları uygulayabilirsiniz.

Adım #2: YouTube hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Eğer YouTube video izleme platformunu giriş yapmadan kullanıyorsanız öncelikle Google hesap bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bilgilerinizi kaydederek daha sonra çok daha kolay giriş yapmayı sağlayabilirsiniz.

Adım #3: Sağ üst köşede bulunan profil resminize tıklayın:

Google hesap bilgilerinizi kullanarak YouTube hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza size özel seçeneklerin olduğu bir ekran açılacak. Bu ekranın sağ üst köşesinde mevcut profil resminizi göreceksiniz. Bu resme tıklayarak işlemi sürdürün.

Adım #4: Açılan menüden Kanalınız seçeneğine tıklayın:

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan profil resminize tıkladığınız zaman içinde YouTube hesabınız ve kanalınız ile ilgili sayısız düzenleme sayfasına gidebileceğiniz bir menü açılacak. Kanalınız seçeneğine tıklayarak profil resmi değiştirme işlemini sürdürün.

Adım #5: Profil resminizin üzerine tıklayın:

Profil resminize tıkladığınızda açılan menüden Kanalınız seçeneğine tıkladığınız zaman YouTube kanalınız açılacak. Bu sayfada yüklemiş olduğunuz tüm videolarla beraber kanal bilgilerinizi görebilirsiniz. Profil resmi değiştirme işlemini sürdürmek için profil resminize tıklayın.

Adım #6: Resim sekmesindeki Değiştir seçeneğine tıklayın:

Kanalınızdaki profil resminize tıkladığınız zaman Markalama seçeneği altında YouTube hesabınızla ilgili değiştirebileceğiniz sekmeler çıkacak. Bu sekmelerden ilk sırada olan Resim sekmesinin altında bulunan Değiştir seçeneğine tıklayarak işlemi sürdürün.

Adım #7: Yeni profil resminizi seçin:

Değiştir seçeneğine tıkladığınız anda karşınıza dosya seçme ekranı çıkacak. Bu ekran üzerinden bilgisayarınızdaki dilediğiniz klasörü açıp, dilediğiniz resim dosyasını yeni profil resmi olarak belirleyebilirsiniz. YouTube profil resminiz JPG, GIF, BMP ya da PNG formatında, maksimum 4 MB boyutunda ve minimum 98 X 98 piksel ölçülerinde olmalı.

Adım #8: Resmi düzenleyin:

Yeni YouTube profil resminiz olacak görseli seçtikten sonra karşınıza bir düzenleme ekranı çıkacak. Bu ekran üzerinden yeni profil resminizi boyutlandırarak en uygun hale getirebilirsiniz.

Adım #9: Yeni profil resminizi kaydedin:

Yeni YouTube profil resminizi seçtikten ve boyutlandırdıktan sonra yapmanız gerek son işlem, yapmış olduğunuz değişiklikleri onaylamaktır. Profil resmi değiştirme işlemini onayladıktan sonra tüm cihazlarda açılan YouTube kanalınızda yeni profil resminiz görüntülenecek. Aynı adımları uygulayarak YouTube profiliniz resminizi tekrar değiştirebilirsiniz.

Yöntem #2: Mobil uygulama üzerinden YouTube profil resmi değiştirme:

Adım #1: iOS ya da Android mobil cihazınızdaki YouTube mobil uygulamasını açın.

iOS ya da Android mobil cihazınızdaki YouTube mobil uygulamasını açın. Adım #2: Sağ üst köşede bulunan profil resminize dokunun.

Sağ üst köşede bulunan profil resminize dokunun. Adım #3: Kanal adınıza dokunun.

Kanal adınıza dokunun. Adım #4: Profil resminize dokunun.

Profil resminize dokunun. Adım #5: Yeni YouTube profil resminizi seçin.

Yeni YouTube profil resminizi seçin. Adım #6: Seçtiğiniz resmi düzenleyin.

Seçtiğiniz resmi düzenleyin. Adım #7: Yeni YouTube profil resminizi kaydedin.

Adım #1: iOS ya da Android mobil cihazınızdaki YouTube mobil uygulamasını açın:

Mobil uygulama üzerinden YouTube profil resmi değiştirme işlemi için öncelikle iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için App Store üzerinden, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız için Google Play Store üzerinden YouTube mobil uygulamasını indirmeli ve hesap bilgilerinizle giriş yapmalısınız.

Adım #2: Sağ üst köşede bulunan profil resminize dokunun:

iOS ya da Android cihazınızdan YouTube mobil uygulamasını açtıktan sonra sağ üst köşede profil resminizi göreceksiniz. Profil resminize dokunarak hesabınız ve kanalınızla ilgili pek çok farklı ayar düzenlemesi yapabileceğiniz sayfayı açın.

Adım #3: Kanal adınıza dokunun:

Profil resminize dokunarak açtığınız düzenleme sayfasının en üstünden profil resminizle birlikte kanal adınızı göreceksiniz. Hemen altında bulunan Google Hesabınızı Yönetin seçeneğine değil, kanal adınıza dokunmalısınız.

Adım #4: Profil resminize dokunun:

Kanal adınıza dokunduktan sonra Kanalı Düzenle seçeneği üzerinden kanal düzenleme sayfanızı açın. Bu sayfa üzerinden YouTube profil resminiz başta olmak üzere pek çok kanal düzenlemenizi yapabilirsiniz. YouTube profil resmi değiştirme işlemini sürdürmek için profil resminize dokunun.

Adım #5: Yeni YouTube profil resminizi seçin:

Tıpkı masaüstü internet tarayıcınızda YouTube internet sitesi üzerinden profil resmi değiştirme işleminde olduğu gibi mobil uygulama üzerinden değiştireceğiniz yeni YouTube profil resminiz de JPG, GIF, BMP ya da PNG formatında, maksimum 4 MB boyutunda ve minimum 98 X 98 piksel ölçülerinde olmalı.

Adım #6: Seçtiğiniz resmi düzenleyin:

Yeni YouTube profil resminiz olacak görseli seçtikten sonra karşınıza çıkan düzenleme ekranı üzerinden boyutlandırma yaparak görseli profil resminize en uygun hale getirin.

Adım #7: Yeni YouTube profil resminizi kaydedin:

Yeni YouTube profil resminizi seçtikten ve boyutlandırdıktan sonra yapmanız gerek son işlem, yapmış olduğunuz değişiklikleri onaylamaktır. Profil resmi değiştirme işlemini onayladıktan sonra tüm cihazlarda açılan YouTube kanalınızda yeni profil resminiz görüntülenecek. Aynı adımları uygulayarak YouTube profiliniz resminizi tekrar değiştirebilirsiniz.

YouTube profil resmi nasıl değiştirilir sorusunu yanıtlayarak internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden YouTube profil resmi değiştirme yöntemlerini adım adım tüm detaylarıyla anlattık. Yöntem adımlarını uygularken herhangi bir sorunla karşılaşıyorsanız Google Destek sayfası ile iletişime geçebilirsiniz.