VPN'lere Yönelik Planlanan Düzenlemeye Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Bir süredir bahsedilen VPN hizmetlerine yönelik gelmesi muhtemel düzenlemeye dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (iFOD) paylaştığı bilgilere göre yakın zamanda yasal çerçevede önemli değişiklikler yapılabilir.

VPN’lere yeni tanımlar geliyor

Hazırlık aşamasındaki düzenleme kapsamında, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na yeni kavramlar eklenmesi planlanıyor. Buna göre:

İnternet trafiğini gizlilik veya güvenlik amacıyla şifreleyen hizmetler “sanal ağ hizmeti” olarak tanımlanacak.

Bu hizmetleri sunan kişi ya da şirketler ise “sanal ağ hizmet sağlayıcı” olarak anılacak.

Bu değişiklikle birlikte VPN’ler ilk kez bu kadar net bir şekilde yasal tanım kazanmış olacak.

Şirket kurma ve yetki zorunluluğu

Yeni düzenleme sadece tanımlarla sınırlı değil. VPN hizmeti sunan şirketler için Türkiye’de faaliyet göstermek artık daha sıkı kurallara bağlanıyor. Planlanan sisteme göre:

VPN sağlayıcılarının Türkiye’de anonim ya da limited şirket kurması gerekecek.

Bu şirketlerin tam yetkili temsilciler aracılığıyla faaliyet göstermesi şart olacak.

Tüm hizmetler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilecek yetkilendirme kapsamında sunulacak.

Kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacak

Düzenlemenin en dikkat çeken kısmı ise cezalar. Kurallara uymayan VPN sağlayıcılarını ciddi yaptırımlar bekliyor:

Yetkisiz faaliyet gösterenlere 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında para cezası kesilebilecek.

Ceza ödenmez ve yükümlülükler 6 ay içinde yerine getirilmezse, işler daha da sertleşecek.

Bu durumda:

İnternet bant genişliği %95’e kadar daraltılabilecek.

Ya da doğrudan ilgili uygulama ve sitelere erişim engellenebilecek.

Henüz taslak aşamasında olan bu düzenleme yürürlüğe girerse, ülkemizdeki VPN kullanımı ve erişimi önemli ölçüde değişebilir. Özellikle popüler uluslararası VPN servislerinin bu şartlara uyup uymayacağı ise merak konusu.