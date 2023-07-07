YouTube, yapay zekâdan güç alan yeni bir özellik duyurdu. Yeni özellik, izlenen eğitim videoları için otomatik testler oluşturacak. Test aşamasındaki özellik, ilk aşamada İngilizce eğitim videoları için kullanılacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu YouTube, kullanıcı deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyan yeni bir özellik duyurdu. Yapay zekâ ile desteklenen bu yeni özellik, YouTube'da herhangi bir konuyla ilgili eğitim videosu izleyen kullanıcıların, izlediklerini anlayıp anlamadıklarını test etmelerini sağlayacak. YouTube'un yeni özelliği, ilk aşamada İngilizce eğitim videoları için kullanılacak.

YouTube'un yeni özelliğinin yapay zekâ ile destekleniyor olması, kapsamının geniş olacağını gözler önüne seriyor. Şöyle düşünün; diyelim ki matematiğin en zor konularından olan integral ile ilgili eğitim videoları izlediniz. YouTube'daki yapay zekâ, izlediğiniz bir video ile ilgili otomatik olarak mini testler oluşturacak. Siz de bu testleri yapıp, videoda izlediklerinizi anında pekiştirme imkanı yakalayacaksınız. Testin sonucuna göre integrali anlayıp anlamadığınızı sıcağı sıcağına tespit edebileceksiniz.

YouTube'daki yeni özellik şu an için test aşamasında!

YouTube, yapay zekâ destekli test özelliğinin şu an için küresel olarak test edildiğini açıkladı. Bu bağlamda; YouTube'un iOS ve Android sürümünü kullananlar, an itibarıyla bu özelliğe denk gelebilirler. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi, bu özellik şimdilik sadece İngilizce eğitim videolarında karşınıza çıkacak. Sistem oturduğu zaman, çok daha farklı konular için de yapay zekânın desteklediği testlerle karşılaşacağız.

YouTube'un yeni özelliği ile ilgili olarak sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yapay zekânın oluşturduğu testte kaç sorunun bulunacağı gibi hususlar şimdilik belli değil. Ancak şanslıysanız, belki siz de test programına dahil olmuş olabilirsiniz. Özelliğe denk geldiyseniz, nasıl bir deneyim sunduğunu bizimle paylaşmayı unutmayın.

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