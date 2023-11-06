YouTube, ne izleyeceğini seçemeyenlerin çok sevineceği bir özelliği test etmeye başladı. "Bir Şeyler Oynat" butonu, kullanıcıları rastgele bir videoya yönlendirecek.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, kullanıcılarını sevindirecek bir özelliği mobil uygulamasında test etmeye başladı. Yeni özellik, uygulamada gezinirken ne izleyeceğini seçemeyenlerin işine yarayacak.

İlk olarak Android Police tarafından fark edilen bu yenilik, bir rastgele oynatma butonu. Kullanıcılar, bu butona bastığında rastgele bir videoya yönlendirilecek.

Butonun, hem Shorts hem de uzun videolara yönlendireceği söyleniyor

Gelen ekran görüntülerine baktığımızda, YouTube’un “Ne izleyeceğine karar veremiyor musun. Bir şeyler oynat.” bildirimini bazı kullanıcılarda uygulamasına koyduğunu görüyoruz. Ayrıca bu bildirime ek olarak siyah bir video oynatma simgesi de eklenmiş. Kullanıcılar, YouTube’da gezinirken bu butonlara basarak rastgele bir videoyu izleyebiliyor. Paylaşılan GIF’ten özelliğin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

Android Police

Android Police, en başta butonun yalnızca Shorts videolara yönlendireceğini ifade etmişti. Fakat The Verge’ten gelen bilgiler, özelliğin Shorts’a ek olarak uzun videoları da izlemeyi sağladığını keşfetti. YouTube’un rastgele video seçerken nasıl bir yol izlediği konusunda bir bilgi yok. Yani geçmişinize bakarak ilgili videolar mı gösteriyor yoksa tamamen rastgele bir videoyu mu gösteriyor bilemiyoruz. Ancak ilkinin daha olası olduğunu söyleyebiliriz.

The Verge

Ayrıca YouTube’un bu özelliği uzun süredir test ettiği de ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Reddit’ten bir kullanıcı, mayıs ayında butona uygulamasında rastlamış. Biz kontrol ettiğimizde ise göremedik. Özelliğin ne zaman geleceği ve şu anda kimlerde test edildiği de henüz belli değil.

Rastgele video oynatmanın izleyecek bir şey bulamayanlar için çok kullanışlı olacağını söylemek mümkün. Netflix’ten de benzer bir hamle görmüştük. Platform, 2021’de rastgele film ve dizi izleten “Bir Şeyler Oynat” butonunu kullanıma sunmuştu.