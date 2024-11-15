YouTube'da gerçekleştirilen dikey canlı yayınlar için yeni bir para kazanma sistemi oluşturuldu. TikTok'tan araklanan sistem, yayıncıların hediye toplayıp bunları paraya dönüştürmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'un yeni bir özelliğini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre artık insanların TikTok üzerinden para kazanmalarını sağlayan sistem, YouTube'da da bulunacak.

Google'ın açıklamasına göre YouTube'daki içerik üreticiler, yaptıkları canlı yayınlarda takipçilerinden hediyeler alıp, bunları paraya dönüştürebilecekler. Yapılan açıklamaya göre yakut kategorisindeki her hediyenin değeri 1 cent olacak. Yani 100 yakut toplayan bir içerik üretici, 1 dolar kazanmış olacak.

YouTube'un yeni özelliği böyle görünecek

YouTube'un dikey canlı yayınlar için hazırlanan yeni özelliği, ilk aşamada ABD'deki hesaplar için kullanılabilir olacak. Ancak YouTube'daki yeni para kazanma özelliğinin küresel çapta ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TikTok'un en çok tartışılan özelliklerinden bir tanesi hediyelerin paralara dönüştürülebiliyor olmasıydı. İnsanların sırf para kazanmak uğruna saçma sapan hareketler sergilediğine defalarca tanık olduk. Bakalım YouTube'un yeni özelliği de aynı etkiye neden olacak mı...