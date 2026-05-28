YouTube, yapay zekâ ile oluşturulan gerçekçi videolar için yeni bir etiketleme sistemine geçiyor. Platform, içerik üretici belirtmese bile AI kullanımını otomatik tespit edip videolara etiket ekleyecek. Etiketler hem Shorts’ta hem de uzun videolarda daha görünür olacak.

YouTube, son dönemde giderek daha gerçekçi hâle gelen yapay zekâ videoları için önemli bir adım atıyor. Platform, artık sadece içerik üreticilerin “Bu videoda AI kullandım” demesini beklemeyecek. Eğer sistemler önemli ölçüde fotogerçekçi yapay zekâ kullanımı tespit ederse videoya otomatik olarak etiket eklenecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu karar, özellikle gerçek kişileri, olayları ya da mekânları taklit eden deepfake içerikler için büyük önem taşıyor. Çünkü artık bir videonun gerçekten çekilip çekilmediğini anlamak her zamankinden daha zor. YouTube da tam bu noktada izleyicilere daha ilk bakışta “Bu içerikte AI kullanılmış olabilir” bilgisini göstermeyi amaçlıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yapay zekâ etiketi artık saklı kalmayacak

Şimdiye kadar YouTube’daki AI açıklamaları çoğu zaman video açıklamasının genişletilen bölümünde yer alıyordu. Yani kullanıcıların bu bilgiyi görmek için açıklamayı açması gerekiyordu. Yeni dönemde ise uzun videolarda AI etiketi, video oynatıcısının hemen altında ve açıklama bölümünün üstünde gösterilecek.

Shorts tarafında ise etiket doğrudan videonun üzerinde yer alacak. Böylece kullanıcılar, özellikle hızlı tüketilen kısa videolarda da içeriğin yapay zekâ ile oluşturulup oluşturulmadığını daha kolay anlayabilecek. YouTube, bu yeni görünümü fotogerçekçi veya anlamlı şekilde değiştirilmiş AI içerikleri için standart hâle getirecek.

İçerik üretici söylemese bile YouTube devreye girecek

Yeni sistemde içerik üreticilerin gerçekçi yapay zekâ kullanımlarını manuel olarak bildirme zorunluluğu devam edecek. Ancak üretici bunu belirtmezse YouTube’un yeni tespit sistemi devreye girecek. Platform, videoda ciddi düzeyde fotogerçekçi AI kullanımı algılarsa etiketi otomatik olarak ekleyecek.

Yanlış etiketlendiğini düşünen içerik üreticiler, YouTube Studio üzerinden açıklama durumunu güncelleyebilecek. Ancak bazı durumlarda bu etiket kalıcı olacak. Örneğin YouTube’un kendi yapay zekâ araçları Veo veya Dream Screen ile üretilen içeriklerde ya da C2PA metadatası taşıyan tamamen AI üretimi videolarda etiket kaldırılamayacak.

Etiketler tek başına ceza anlamına gelmeyecek

YouTube’un açıklamasına göre bu etiketler tek başına videoların önerilme şeklini veya para kazanma uygunluğunu değiştirmeyecek. Yani yeni sistem doğrudan bir ceza mekanizması olarak çalışmayacak. Amaç, izleyicilere videonun nasıl üretildiği konusunda daha açık ve görünür bilgi sunmak olacak.

Yine de bu adım, platformun deepfake ve sahte içerikler konusunda daha aktif bir politika izlemeye başladığını gösteriyor. AI video araçları geliştikçe sahte ama gerçek gibi görünen içerikler de artıyor. YouTube’un yeni etiketi, en azından izleyicilerin bu içeriklere daha dikkatli yaklaşmasını sağlayabilir.