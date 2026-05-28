Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Deepfake'e Karşı Savaş Başladı: YouTube, Videolara Otomatik Yapay Zekâ Etiketi Koyacak

Webtekno'yu Google'a ekleyin

YouTube, yapay zekâ ile oluşturulan gerçekçi videolar için yeni bir etiketleme sistemine geçiyor. Platform, içerik üretici belirtmese bile AI kullanımını otomatik tespit edip videolara etiket ekleyecek. Etiketler hem Shorts’ta hem de uzun videolarda daha görünür olacak.

Deepfake'e Karşı Savaş Başladı: YouTube, Videolara Otomatik Yapay Zekâ Etiketi Koyacak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

YouTube, son dönemde giderek daha gerçekçi hâle gelen yapay zekâ videoları için önemli bir adım atıyor. Platform, artık sadece içerik üreticilerin “Bu videoda AI kullandım” demesini beklemeyecek. Eğer sistemler önemli ölçüde fotogerçekçi yapay zekâ kullanımı tespit ederse videoya otomatik olarak etiket eklenecek.

Bu karar, özellikle gerçek kişileri, olayları ya da mekânları taklit eden deepfake içerikler için büyük önem taşıyor. Çünkü artık bir videonun gerçekten çekilip çekilmediğini anlamak her zamankinden daha zor. YouTube da tam bu noktada izleyicilere daha ilk bakışta “Bu içerikte AI kullanılmış olabilir” bilgisini göstermeyi amaçlıyor.

İçerikten Görseller

Deepfake'e Karşı Savaş Başladı: YouTube, Videolara Otomatik Yapay Zekâ Etiketi Koyacak
en_HowThisWasMade_WithPopout.max-700x3000.format-webp
ai-use-Mobile-Upload.width-800.format-webp

Yapay zekâ etiketi artık saklı kalmayacak

en_HowThisWasMade_WithPopout.max-700x3000.format-webp

Şimdiye kadar YouTube’daki AI açıklamaları çoğu zaman video açıklamasının genişletilen bölümünde yer alıyordu. Yani kullanıcıların bu bilgiyi görmek için açıklamayı açması gerekiyordu. Yeni dönemde ise uzun videolarda AI etiketi, video oynatıcısının hemen altında ve açıklama bölümünün üstünde gösterilecek.

Shorts tarafında ise etiket doğrudan videonun üzerinde yer alacak. Böylece kullanıcılar, özellikle hızlı tüketilen kısa videolarda da içeriğin yapay zekâ ile oluşturulup oluşturulmadığını daha kolay anlayabilecek. YouTube, bu yeni görünümü fotogerçekçi veya anlamlı şekilde değiştirilmiş AI içerikleri için standart hâle getirecek.

İçerik üretici söylemese bile YouTube devreye girecek

Yeni sistemde içerik üreticilerin gerçekçi yapay zekâ kullanımlarını manuel olarak bildirme zorunluluğu devam edecek. Ancak üretici bunu belirtmezse YouTube’un yeni tespit sistemi devreye girecek. Platform, videoda ciddi düzeyde fotogerçekçi AI kullanımı algılarsa etiketi otomatik olarak ekleyecek.

Yanlış etiketlendiğini düşünen içerik üreticiler, YouTube Studio üzerinden açıklama durumunu güncelleyebilecek. Ancak bazı durumlarda bu etiket kalıcı olacak. Örneğin YouTube’un kendi yapay zekâ araçları Veo veya Dream Screen ile üretilen içeriklerde ya da C2PA metadatası taşıyan tamamen AI üretimi videolarda etiket kaldırılamayacak.

Etiketler tek başına ceza anlamına gelmeyecek

ai-use-Mobile-Upload.width-800.format-webp

YouTube’un açıklamasına göre bu etiketler tek başına videoların önerilme şeklini veya para kazanma uygunluğunu değiştirmeyecek. Yani yeni sistem doğrudan bir ceza mekanizması olarak çalışmayacak. Amaç, izleyicilere videonun nasıl üretildiği konusunda daha açık ve görünür bilgi sunmak olacak.

Yine de bu adım, platformun deepfake ve sahte içerikler konusunda daha aktif bir politika izlemeye başladığını gösteriyor. AI video araçları geliştikçe sahte ama gerçek gibi görünen içerikler de artıyor. YouTube’un yeni etiketi, en azından izleyicilerin bu içeriklere daha dikkatli yaklaşmasını sağlayabilir.

Youtube Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com