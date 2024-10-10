YouTube, Android cihazlarda yeni bir oynatma arayüzü test etmeye başladı. Bu arayüz, ekranda görünen başlık ve butonların yerlerini yeniden dizayn ediyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'un Android sürümünde, yeni bir video oynatma arayüzü tespit edildi. Henüz test aşamasında olduğu tespit edilen özellik, kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

YouTube'un test aşamasındaki yeni video oynatma arayüzü, mevcut arayüzden oldukça farklı. Bu bağlamda; bazı butonların yerleri değiştirildi. Ayrıca video ile ilgili daha fazla bilgi sağlanmaya başladı. Mevcut tasarıma alışmış olan kullanıcılar, yeni tasarımdan rahatsız olabilirler gibi görünüyor.

YouTube'un yeni video oynatma arayüzü böyle görünecek

Bugün Android cihazınızdan YouTube açar ve bir video oynatırsanız sol üst tarafta başlık görürsünüz. Yeni arayüzde bu durum değişecek. Ayrıca mevcutta oynatma çubuğunun hemen sol alt kısmında yer alan beğenme, beğenmeme ve yorum gibi butonlar yeni tasarımda oynatma çubuğunun sağ üst kısmına yerleştirilecek.

Mevcuttaki arayüz böyle görünüyor:

Test kullanıcıları, YouTube'un yeni video oynatma arayüzü ile ilgili genelde olumsuz yorum bildirmiş durumdalar. En azından Reddit gibi platformlardaki durum böyle. Ancak Google'ın bunu umursayıp umursamayacağını henüz bilmiyoruz.