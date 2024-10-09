YouTube, Android TV İçin “Kim izliyor?” Ekranını Getirdi! (Hesap Geçişi Artık Daha Kolay Diyebilir miyiz?)

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YouTube, Android TV kullanıcıları için “Kim izliyor?” açılış ekranını tanıttı ve hesap geçişlerini daha pratik hale getirdi.

YouTube, Android TV için “Kim izliyor?” açılış ekranını tanıttı. YouTube, Android TV üzerindeki yeniliklerine devam ediyor. Şirket, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla “Kim izliyor?” adında yeni bir açılış ekranı sunmaya başladı. 

Yeni “Kim izliyor?” ekranı birden fazla kullanıcının hesap geçişini daha pratik hale getirecek. Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler akış platformlarındaki deneyimlere benzer bir hesap değiştirici sunuyor. Örneğin, NVIDIA Shield TV Pro gibi cihazlarda YouTube açıldığında, kullanıcıdan yeniden giriş yapması isteniyor. Bu aşamadan önce, kısa bir süreliğine renkli bir arka plana sahip “Kim izliyor?” sayfası görüntüleniyor. 

Çoklu kullanıcılar için pratik bir çözüm olacak

youtube

Kullanıcılar, QR kodunu tarayarak mevcut hesaplarıyla hızlıca bağlantı kurabiliyor. Uygulamayı kapatıp tekrar açtıklarında, bu hesap değiştirici arayüzü yeniden görünür hale geliyor; ancak bazı kullanıcılar bu adımları tam olarak uygulamakta zorluk yaşayabiliyor.

youtube kim izliyor ekranı

Yeni arayüz daha önce uygulama içinde mevcut olan hesap değiştirici ile benzerlik gösteriyor. Kullanıcılar, profil simgesine dokunarak bu özelliğe ulaşabiliyor. Özellikle çoklu kullanıcıların erişim sağladığı haneler için bu güncellemenin faydalı olacağı düşünülüyor.
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Kaynak : https://9to5google.com/2024/10/09/youtube-for-android-tv-gets-whos-watching-account-switcher-launch-screen/
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