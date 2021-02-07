ABD'de 20 yaşında bir genç, YouTube kanalı için 'soygun şakası' yapacağı bir video çekerken öldürüldü. YouTuber'ın söz konusu 'şaka videosu' için elinde kasap bıçağıyla bir grup insanın üzerine gittiği ifade edildi.

Şimdiye kadar YouTube, TikTok, Insatgram gibi sosyal medya platformlarına 'içerik' üretme girişimlerinin ölümle sonuçlandığı pek çok haber duyduk. Genellikle tehlikeli eylemler sonucunda beraberinde ölüm getiren bu tür olaylara bir yenisi daha eklendi; henüz 20 yaşında olan bir genç, ne yazık ki bir YouTube videosu uğruna vurularak hayatını kaybetti.

ABD'nin Tenessee eyaletinde gerçekleşen talihsiz olayda, polisin açıklamalarına göre, 20 yaşındaki Timothy Wilks ve bir arkadaşı, YouTube kanalına bir soygun şakası videosu çekiyordu ve Wilks, bu 'şaka' için elinde kasap bıçağıyla bir grup insanın üzerine yürüdü. Grupta yer alan David Starnes Jr. ise olay anında Wilks'i vurdu. Starnes'in silah taşıma izni olup olmadığı ve olaylar sırasında Wilks ile birlikte olan arkadaşının durumu ile ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

'Meşru müdafaa için ateş ettim':

Yaşanan olay sonrası polise ifade veren Starnes, şakadan veya videodan haberi olmadığını ve Wilks'i kendisini korumak için vurduğunu belirtmiş. Durum o kadar şaşırtıcı ve üzücü ki, insanların üzerine kasap bıçağıyla yürümenin ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin hesaplanmaması ve bunun yalnızca bir video için yapılmış olması bu konuda çizginin ne derece aşıldığını gösteriyor.

Üstelik tüm bunlar sonucunda henüz 20 yaşında olan bir genç hayatını kaybediyor ve onu vuran kişinin de ne gibi bir ceza ile karşılaşacağı bilinmiyor. Fakat şu an için Starnes'in olay ile ilgili olarak herhangi bir suçlama ile karşılaşmadığı biliniyor.