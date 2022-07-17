NFT pazarı durmaksızın büyümeye devam ederken, bu alanda hamle yapacak girişimlerden biri de Yuga Labs oldu. Yuga Labs, Metaverse platformu için bir litepaper yayınladı.

Son dönemde en çok konuşulan konulardan biri olan NFT pazarı büyümeye ve gelişmeye hız kesmeden devam ediyor. Sektörün öne çıkanlarından olan Bored Ape Yacht Club'ın da arkasındaki şirket Yuga Labs da faaliyetlerine devam ediyor.

Yuga Labs, yazılım firması Improbable ile birlikte geliştirmekte oldukları metaverse platformu için bir başlangıç kılavuzu niteliğinde olan bir litepaper yayınladı. Bu litepapera projenin de adı olan Otherside (diğer taraf) adı verildi.

Otherside projesi geliyor

Yuga Labs tarafından yapılan açıklamada, Otherside projesi için vizyon, gelecek ve etik bilgilerinin yer aldığı bir belgenin yayınlandığı ifade edildi .Twitter platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarla bilgi veren Yuga Labs, yayınlanan litepaperı bir kilometre taşı olarak görüyor.

Şirketten yapılan açıklamalarda firmanın açık, şeffaf ve yinelenen bir tutum sergileyeceği ifade ediliyor. Ayrıca bu tutumun düzgün bir seyirde ilerlemesini sağlayacakları da iletiliyor.

Otherside için geçtiğimiz mayıs ayında Yuga Labs çeşitli NFT'ler satışa çıkarmıştı. Bu NFT'ler ise saatler içinde tükenmişti. Bu anlamda Otherside daha faal hale gelmeden önce bir rekor kırmayı başarmıştı.

Yuga Labs son dönemde Otherside projesi dışında gizli nazilik iddialarıyla da gündeme geliyor. Konuyla ilgili olarak da paylaşımlarda bulunan firma, haklarındaki bu iddiaları redderek iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal süreci de başlattıklarını açıkladılar. Bored Ape Yacht Club dışında Cryptopunks ve Meebits adlı NFT projelerine de imza atmış olan Yuga Labs'ın yeni projeleri de merakla bekleniyor.