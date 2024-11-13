Yunusların, birbirlerinin idrarının tadına baktıklarını hatta bazı zamanlar bu idrarları baya baya içtiklerini biliyor muydunuz? Kulağa biraz garip geliyor öyle değil mi?

Şüphesiz her bir hayvan, birbirinden farklı özelliklere, alışkanlıklara ve davranışlara sahiptir. Bu garip görünen her bir davranışın ardında ise aslında mantıklı açıklamalar vardır.

Gelin, yunusların bu davranışının sebeplerine bakalım.

Yunuslar, oldukça tuhaf şekilde sık sık birbirlerinin idrarlarının tadına bakarlar.

Bunun sebebi ise pek akla gelmeyecek türdendir. Yunuslar bu hareketleriyle, arkadaşlarını yabancılardan ayırt edebilirler. Yani bir yunus, başka bir yunusun idrarını tattığında onun arkadaşı mı yoksa daha önce hiç karşılaşmadığı bir yunus mu olduğunu anlayabilir.

İskoçya’daki ST. Andrews Üniversitesi’nden yazarlar bu durumu, yunusların idrar sütunları arasında yüzdüğünü gözlemledikten sonra fark ettiler. Tanıdık yunuslardan kalan idrarlar, nispeten yabancı olanlarınkine göre çok daha fazla ilgi görüyordu.

Ayrıca bu durum, Bermuda ve Hawaii tesislerinde de gözlemlendi.

Araştırmacılar, esaret altındaki yunusların farklı tepkiler verip vermeyeceğini görmek için bir sürüye ait yunusların ve bu sürüye dahil olmayan yunusların idrar örneklerini aldılar. Sonuç, pek farklı değildi.

Birbiriyle arkadaş olan ve aynı sürüde bulunan yunuslar, idrarların tadına alternatife göre üç kat daha uzun süre baktı. Ayrıca onların bu davranışı, etrafında dostunun mu yoksa potansiyel bir rakibinin mi olduğunu anlamasına yardımcı olmaktaydı.

Son olarak yunusların, sevdikleri kişinin idrarında tam olarak ne tespit ettikleri henüz netlik kazanmadı ancak potansiyel olarak bu atıklarda, protein veya lipit(yağ) içerikleri olabilir.

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