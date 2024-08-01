Olimpiyatlar’da atıcılık alanında Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, rakipleri bir tür ekipman kullanmasına rağmen kendisi kullanmadı. Bu ekipman neydi ve millî sporcumuz neden kullanmamıştı?

Günlerdir Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı konuşuyoruz. Hiç şüphesiz en çok konuşulanlardan biri de Yusuf Dikeç’in 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanması oldu.

Dikkatleri üzerine toplayan tek şey bu da değildi. Rakipleri, ekipman kullanırken Yusuf Dikeç kendi gözlüğüyle atış yapmıştı. Peki Yusuf Dikeç'in rakipleri tarafından takılan o ekipmanlar ne işe yarıyordu? Yusuf Dikeç neden kullanmamıştı?

Türkiye, atıcılıkta ilk madalyasını kazandı.

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç’ten oluşan millî takım sayesinde Türkiye, Olimpiyatlar’daki atıcılık alanında ilk madalyasını kazanmış oldu. Yusuf Dikeç’i izleyenleri en çok şaşırtan ise kendi gözlüğüyle, gayet havalı bir şekilde atış yapmasıydı.

O kadar viral oldu ki uluslararası medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında bile Yusuf Dikeç’in görselleri paylaşıldı. Hatta Elon Musk, X platformundan "Nice (Güzel)" diye yorum yaptı. India Today ise görseli şu yorumla paylaştı: “Gösterişsiz ekipmanları ve Olimpiyat gümüş madalyası: 51 yaşındaki Türk atıcı, internet fenomeni oldu.”

Sahiden, neden ekipman kullanmadı?

Atıcılık müsabakalarında sporcuların kullandığı gözlük, farklı lens renkleri ve filtrelerle ışık koşullarına göre ayarlanarak gözleri koruyor. Kulaklarına taktıkları ise atış sırasında oluşan yüksek seslerden kulakları korumak için. Böylece hem kulakları zarar görmüyor hem de konsantrasyonları artıyor.

Millî sporcumuz Yusuf Dikeç ise müsabaka sırasında ekipman kullanmayı tercih etmedi. Dikeç, Habertürk Spor Müdürü İnanç Ergülen’e neden ekipman kullanmadığı konusunda cevap verdi ve şunları söyledi:

“Ekipman hiçbir zaman kullanmadım. Yarışmalara gittiğimizde hakemler bazen ekipman soruyordu. Ben de “Hiçbiri yok. Ben doğal, natürel bir atıcıyım.” diyordum. Onlar da gülüyordu.”

Yani ekipmanlar, tercihe bağlı olarak kullanılıyormuş ve Yusuf Dikeç, doğallıktan yana olarak kullanmayı tercih etmiyormuş.

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