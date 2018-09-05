Athlon Games, çevrimiçi ve ücretsiz bir Yüzüklerin Efendisi oyunu geliştirmek için gerekli lisans anlaşmasını imzaladı. Oyunun ne zaman çıkacağı ise şu an için bilinmiyor.

İngiliz yazar J. R. R. Tolkien’in Lord of the Rings(Yüzüklerin Efendisi) kitapları ilk olarak sinemaya uyarlandı ve sinema tarihinin en başarılı ve en sevilen film serilerinden biri olmayı başardı. Ardından Yüzüklerin Efendisi’nin bir dizi olarak yeniden ekranlara geleceğini öğrendik. Şimdi ise Digital Extremes ve Splash Damage’ın sahibi olan Athlon Games’in J. R. R. Tolkien’in orta dünya klasiğini bir bilgisayar oyunu olarak karşımıza çıkaracağını öğrendik.

Athlon Games’in imzalamış olduğu lisans anlaşmasına göre orta dünyanın büyüleyici atmosferi, bu kez bir film olarak değil oyun olarak Yüzüklerin Efendisi hayranları ile buluşacak. Söz konusu oyun free-to-play olarak yani ücretsiz olarak oynanabilecek. Daha da önemlisi bu oyun, standart çevrimdışı hikaye bazlı bir oyun olmaktan ziyade, çevrimiçi oynanabilecek bir MMORPG oyun olacak.

Şu an için oyunun çıkış yapacağı platformlardan, çıkış tarihinden ya da nasıl bir oyun olacağından bahsedilmedi. Ancak yeni bir orta dünya oyunu ile karşılaşmak pek çok oyuncuyu memnun edecektir. Fakat oyunun zaman olarak Yüzüklerin Efendisi serisinden önce geçeceğini belirtelim. Bu nedenle Frodo veya Aragorn gibi karakterleri görmeyi çok da beklemeyin. Ayrıca oyun ücretsiz olacağından kalitesi de tartışılır seviyede olabilir.