Corona Virüsüne Karşı Mr. Spock'ın Vulcan Selamı

Dünyanın büyük bir bölümünü ele geçiren yeni tip corona virüsü salgını COVID-19, son yılların en büyük halk sağlığı sorunlarından birine dönüştü. İnsanlar virüsten kaçınmak için birbirlerinin elini dahi sıkmaktan itina ediyorlar. Tam bu noktada, Star Trek’teki ikonik Vulcan selamı, işinizi fazlasıyla görebilir.

Daha önce paylaştığımız bir haberde, Çin’de iki kişinin tokalaşmak yerine ayaklarını birbirine vurarak selamlaştığı videoyu sizlerle paylaşmıştık. İnsanların corona virüsüne karşı önlem olarak düşündüğü ayakla selamlaşma, dünyanın geri kalanı tarafından benimsenip benimsenmez mi bilmiyoruz ancak bu haberimizde, sizlere 10 kat daha havalı ve basit bir selamlaşma yöntemi göstereceğiz.

Büyük bir Star Trek hayranı olmasanız bile, işaret ve orta parmak ile yüzük ve serçe parmağın iki yana ayrılarak yapıldığı ikonik Vulcan selamını muhakkak biliyorsunuzdur. 2015 yılında hayatını kaybeden aktör Leonard Nimoy tarafından icat edilen bu selamlaşma stili, Mr. Spock denilince akla ilk gelen şeylerdendir. Söz konusu hareket, günümüzde genellikle ‘barış’ ve ‘uzun yaşam’ manalarını taşıyor.

Vulcan selamını yapmak herkes için kolay olmayabilir ancak biraz pratikle rahatlıkla üstesinden gelebilirsiniz. Ne de olsa, corona veya diğer virüslerden korunmak için buna değer. Öyle değil mi? 60'lı yıllardaki Star Trek dizisinde Hikaru Sulu rolüyle tanınan Amerikalı aktör George Hosato Takei dahi Vulcan selamını destekliyor.

Corona virüsünden korunmak için eldiven kullanarak insanlarlarla tokalaşan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth veya salgın korkusundan Alman şansölyesi Angela Merkel'in uzattığı eli sıkmayan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın da önümüzdeki günlerde Vulcan selamını desteklediğini görürseniz şaşırmayın derim. Son olarak Premier League yönetimi, corona virüsüne önlem gerekçesiyle oyuncuların maç önü seremonisinde gerçekleştirdiği el sıkışma törenine ara verildiğini açıklamıştı.

Star Trek’teki Vulcan selamını gösteren video