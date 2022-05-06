Türk Sinemasının iki altın değeri, Zeki Alasya ve Metin Akpınar; senelerce devam eden dostluklarıyla bizlere örnek olmaları haricinde hem beraber hem de ayrı ayrı yer aldıkları onca yapımla hala aklımızda ve kalbimizde yer ediniyorlar.

Metin Akpınar, dostu Zeki Alasya'nın vefatından sonra verdiği bir röportajda nasıl tanıştığına dair sorulan bir soruya cevap olarak, ''Biz Zeki’yle yazılmış bir kader birliğinin içinde geliştik.'' cevabını vermiştir. Gerçekten de hayatlarında ortak yaşadığı çoğu durumla beraber dostlukları pekişen ikili, bu dostluğun meyvesi olarak da Türk Sineması tarihine kıymetli yapımlar bırakmıştır.

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın beraber rol aldıkları dizi ve filmlerdeki uyumu da, dönemlerinin yönetmenleri tarafından gözden kaçırılacak olmamış ki beraber sayısız projede bir araya gelmişler. Üzerinden 50 yıl geçmiş filmleri olmasına rağmen günümüzde dahi geriye dönüp izlediğimizde, bizde çok farklı duygular yaratabilen ve nostalji hissiyle huzurlu hissettiren bir sürü yapımın yaratıcısı olmuşlardır.

Türk sinemasında böylesi değerli yeri olan usta sanatçıların beraber rol aldığı önemli filmleri içeriğimizde derledik.

Zeki Alasya - Metin Akpınar fimleri:

Hazine bulmaya çalışan dört kardeşin hikayesi: Salak Milyoner

Yıl: 1974

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Meral Zeren, Münir Özkul

Tür: Komedi

IMDb: 8.0

Ölüm döşeğindeki Kayserili Behçet, dört çocuğuna hazine olduğunu ve İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş adında bir adamı bulmaları gerektiğini söyler. Dört kardeş, hiç bilmedikleri bir şehir olan İstanbul'a doğru, adını ilk defa duydukları bir adamı aramak için yola koyulmaya karar verirler. Fakat yola çıkmadan önce, hazineyi bulduklarında nasıl bölüşecekleri hakkında anlaşmazlık yaşadıkları için hepsi birbirinden habersiz eşlerini de yanlarına alıp İstanbul'a gitmeye karar verir. Tren istasyonunda dört kardeşin eşleriyle beraber karşılaşmasıyla işler komik bir hal almaya başlar.

Salak Milyoner filminin devamı niteliğinde: Köyden İndim Şehire

Yıl: 1974

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Zeki Alasya, Meral Zeren, Metin Akpınar

Tür: Macera, Komedi, Suç

IMDb: 8.3

Yine aynı ekip ve yönetmenle çekilen 'Salak Milyoner' filminin devamı niteliğinde görülen Köyden İndim Şehire filminde, dört kardeş aradıkları hazineyi İstanbul'da bulamamışlardır. Köylerine döndüklerinde ise şaşırtıcı şekilde hazineyi köyde bulurlar ve bozdurmak için Ankara'daki hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Fakat Ali Rıza'ya gittiklerinde kendilerini beklenmedik durumlar içerisinde bulurlar.

İntikam alma uğruna birini kaçırır mıydınız?: Mavi Boncuk

Yıl: 1975

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar

Tür: Komedi, Suç, Dram

IMDb: 7.8

Döneminin en ünlü sanatçılarından biri olan Emel Sayın'ı gazinoda izlemeye giden 6 arkadaş, eğlencelerinin sonunda çıkan fazla hesabı ödeyemezler. Mekan sahipleri tarafından hırpalanan bu altılı ise mekandan ve çalışanlardan intikam alma yolunu ise Emel Sayın'ı kaçırmakta bulurlar. Ünlü sanatçıyı geri vermelerinin tek şartı ise mekanın fidye vermesidir. Kaçırılma sonucu fazla vakit veçirmek zorunda kalınca da altı kafadar ve Emel Sayın arasında zamanla dostluk oluşur.

İdealist bir öğretmen ve çapkın bir delikanlının aşkı: Tatlı Dillim

Yıl: 1972

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Tarık Akan, Filiz Akın, Hulusi Kentmen, Zeki Alasya, Metin Akpınar

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 7.2

Köy okulunda çalışan ve idealist bir öğretmen olan Emine, zamanının çoğunu köydeki insanlara yardım etmek için harcar. Tıp okuyan fakat asıl tutkusu basketbol olan Ferit ise İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur. Ferit, basketbol takımıyla maçlardan önce dinlenmek için Emine'nin çalıştığı köye gitmesiyle beraber Emine'ye aşık olur. Kısa sürede birbirine aşık olup herkesten gizli evlenen çiftin mutlulukları, Ferit'in arkadaşlarıyla beraber İstanbul'a dönmesiyle bozulur.

Oyunla başlayan bir aşk hikayesi filmi: Yalancı Yarim

Yıl: 1973

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Emel Sayın, Tarık Akan, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 7.1

Kayserili ve hali vakti yerinde olan iş adamı Mahmut'un kardeşi Ferdi, çapkın ve yakışıklı bir delikanlıdır. Ferdi'ye her ay para göndererek geçimini sağlayan Mahmut, eşi Aysel ile beraber Ferdi'nin yanına giderek sürpriz yaparlar. Maddi açıdan da muhtaç olduğu için abisinden korkan Ferdi, çapkınlığıyla ün saldığı için nişanlıyım yalanı söyler. Nişanlı yalanını üstlenmesi için de zaten Ferdi'ye aşık olan Alev'den yardım istenir ve oyun başlar.

Şans eseri ünlü olan ikili: Nereye Bakıyor Bu Adamlar

Yıl: 1976

Yönetmen: Osman Fahir Seden

Oyuncular: Zeki ALasya, Metin Akpınar, Turgut Boralı

Tür: Komedi

IMDb: 7.0

Beşik kertmesi Ayşe'yi bulmak için İstanbul'a gelen Metin'i, yakın arkadaşı Zeki yalnız bırakmak istemez ve beraber İstanbul'a gelirler. Yabancısı oldukları İstanbul'da çeşitli sorunlarla karşılaşan ikilinin hayatı, fotoğraflarının bir reklam kampanyasında kullanılmasıyla değişir.

Birbirine düşman aile çocuklarının rekabeti: Hasip ile Nasip

Yıl: 1976

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Güngör Bayrak

Tür: Komedi

IMDb: 6.8

Hasip ile Nasip, aynı kasabada yaşayan iki zengin ama birbirine düşman ailenin çocuklarıdır. Çocukluklarından beri aileleri arası rekabete maruz kalırlar ve birbirlerinden çok hoşlanmazlar. Babalarının hac ziyareti sırasında vefat etmesinin ardından kasabanın başkan seçimleri olacaktır ve Hasip ile Nasip başkanlık seçimleri için mücadele etmeye başlarlar. Seçimler sırasında kaymakam, aslında sevgili olan ama kızım diye tanıttığı kadınla kasabaya gelir. Hasip ile Nasip'in de kadına aşık olmasıyla olaylar gelişir.

Zeki - Metin ikilisinin klasikleşmiş filmlerinden biri: Aslan Bacanak

Yıl: 1997

Yönetmen: Zeki Alasya

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Gölgen Bengü

Tür: Komedi

IMDb: 6.8

Zeki Alasya yönetmenliğindeki Aslan Bacanak filmi, Zeki ile Metin ikilisinn en klasik filmlerinden birisidir. Filmde, mahalleye yeni taşınan minibüs şoförü Selim, taşındığı mahallenin kabadayısı Halim'in kız kardeşine aşık olur.

Bozcaada'nın güzel havasında dostluk ve aşk hikayeleri: Güle Güle

Yıl: 2000

Yönetmen: Zeki Ökten

Oyuncular: Eşref Kolçak, Zeki Alasya, Metin Akpınar

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 6.8

Bozcaada'da geçen filmde, 60 yaş üstü beş arkadaşın yıllar süren dostlukları konu ediniyor. Her biri farklı sebeplerden kaynaklı mutsuz durumdayken Galip'in kansere yakalanmasıyla daha da yıkıma uğrarlar. Tüm arkadaşları Galip'in son günlerini iyi geçirmesi için çaba vermeye başlarlar ve Galip'in yıllar önce sadece bir kez görerek aşık olduğu Kübalı kız ile iletişime geçmesi için uğraşırlar. Ancak Kübalı kıza ulaşmak için para gerekmektedir ve bu paraya da banka soyarak ulaşmaya karar vermeleriyle beklenmedik durumlar içinde kalırlar.

Petrol bulmasıyla başına dert açılan ikilinin hikayesi: Petrol Kralları

Yıl: 1978

Yönetmen: Zeki Alasya

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu

Tür: Komedi

IMDb: 6.7

Para sıkıntısı yaşayan ve çözümü evlerini satmakta bulan iki yakın arkadaş, bir gün evlerinin bahçesinde petrol bulur. Petrol sayesinde evi satmaktan vazgeçerler. Fakat bu olayın mahallede duyulmasıyla birlikte mahallede yaşayan tefeci ve karaborsacı iki adamakarşı mücadele içine girerler.

Çok sevdiğiniz biri için önünüze gelen fırsatlardan vazgeçer miydiniz?: Güler Misin Ağlar Mısın

Yıl: 1975

Yönetmen: Osman Fahir Seden

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kadir Savun

Tür: Komedi

IMDb: 6.6

'Güler Misin Ağlar Mısın' filmi, Zeki ve Metin adındaki iki yakın arkadaşın çok sevdikleri Rasim Usta için fedakarlıklarını konu ediniyor. Metin, Cemal Bey adındaki bir adamın otelinde çalışır. Zeki ise inşaat işçisidir. Fakat, Metin'in patronu oldukça paragözdür ve daha fazla kazanmak için golf tesisi kurmaya karar verir. Tesis için ise Rasim Usta'nın evini yıkmaya çalışır. Golf tesisinin başına da Metin'i geçirmeyi düşünür fakat Metin, hem Rasim Usta'yı çok sevdiğinden hem de Rasim Usta'nın kızı Aysel'e aşık olduğundan dolayı bunu yapmaya razı olmak istemez. Zeki ile Metin birleşerek Rasim Usta'ya destek olur fakat kasabaya bir misafirin gelmesiyle olayın seyri değişir.

Arkadaşlarını aklamak için uğraşan ikilinin hikayesi: Sivri Akıllılar

Yıl: 1977

Yönetmen: Zeki Alasya

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Gönül Hancı

Tür: Komedi

IMDb: 6.3

İki yakın arkadaş olan Zeki ve Metin, bir otelde garsonluk yaparak geçimlerini sağlarlar. Çok yakın arkadaşları olan Recep ve eşi Perihan ise bir gün gazete çekilişinden Zeki ve Metin'in çalıştığı otelde tesadüfen tatil kazanırlar ve otele giderler. Recep ve Perihan'ın otele geldiği aynı günde milyoner Cemil Bey de tatile gelir. Otelin müdürü ise bunu fırsat bilip Cemil Bey'in eşinin mücevherlerini çalmak için plan yapar ve bir arkadaşından yardım ister. Hırsızlık suçu bir şekilde Perihan ve Recep'in üstüne kalır. Arkadaşlarını kurtarmak adına Zeki ve Metin'in otelde hırsızı aramasıyla olaylar gelişir.

Beraber sevmedikleri patronlarını kaçıran ikilinin maceraları: Patron Duymasın

Yıl: 1985

Yönetmen: Zeki Alasya

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Güzin Doğan

Tür: Komedi

IMDb: 6.1

Aynı yerin iş başvurusu sırasında tanışıp yakın arkadaş olan Şakir ve Erol, bir süre sonra işten atılma ihtimaliyle karşı karşıya kalırlar. İşten atılmamak için çözümü patronlarını kaçırmakta bulan ikili, bu yüzden çeşitli maceralar içinde kalırlar. İşyerindeki çalışma arkadaşları, patrondan hoşlanmadıkları için patronu kaçırma olayına ses çıkarmamışlardır.

Karısıyla evliliğini kurtarmak adına beyaz yalanlar söyleyen bir adamın arkadaşıyla başına açılan dertler: Dönme Dolap

Yıl: 1983

Yönetmen: Zeki Alasya

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kamer Baba

Tür: Komedi

IMDb: 6.0

Selami ve Lütfü, söyledikleri yalanlardan başlarına sürekli iş açılan iki yakın arkadaştır. Selami, Lamia ile evlidir ve aynı zamanda yıllardır hayali olan eczacılık fakültesine girmek için sınava hazırlanır. Lütfü ise bekardır ve kadınlara karşı oldukça ilgilidir. Çok kıskanç olan Lamia ise Selami'nin, Lütfü ile arkadaşlığına karşı çıkar çünkü Lütfü'nün çapkın oluşu Lamia'yı tedirgin eder. Bu sebep yüzünden Lamia ve Selami'nin arası bozulmuştur ve hatta boşanmanın eşiğine gelmişlerdir. Lütfü ile Selami ise arkadaşlıklarını bitiremedikleri için Lamia'ya küçük bir yalan söylemek zorunda kalırlar. Fakat söyledikleri bu küçük yalan sandıklarından daha büyük bir belaya bulaşmalarına sebep olur.

Kız kaçırma planları, mafyalar ve yakın arkadaşların dertleri: Namus Düşmanı

Yıl: 1986

Yönetmen: Zeki Alasya

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Özlem Onursal

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 5.3

Ali ve Veli, beraber bir kahvehane işleten iki yakın arkadaştır. Aynı mahalleden arkadaşları Tarık'ın güzeller güzeli bir kıza aşık olduğunu öğrenirler fakat kızın babası, Tarık'a onay vermez. Bu duruma şahit olan Ali ve Veli ise Tarık'ı bu aşkın acısından kurtarmak için kızı kaçırma planı yaparlar. Planı gerçekleştirmek için buluştukları gece, Tarık gelmez ve iki arkadaş çaresiz kalarak planı yine de uygulamaya karar verir. Fakat, başlarına büyük bir iş alarak mafyaya bulaşırlar. Ali'nin mafyanın kızına aşık olmasıyla ise işler iyice karışır.