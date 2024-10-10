Zoom'un yeni "AI Avatar" özelliği, kullanıcıların toplantılara katılmadan dijital avatarlarıyla iletişim kurmasını sağlıyor.

Zoom, kullanıcıların toplantılara katılmadan iletişim kurmalarını sağlayacak özel "AI avatarı" oluşturma özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık kendilerine ait dijital avatarlar aracılığıyla kısa mesajlar kaydedip gönderebilecek.

Zoom'un bu yeni özelliği uzaktan çalışma koşullarında daha fazla etkileşim ve iletişim imkanı sunarak Zoom'un Clips fonksiyonu ile entegre çalışacak.

Zoom'da yeni bir dönem mi başlıyor?

Dijital avatarları oluşturmak için ilk adım, kullanıcının kendini kaydedeceği bir video çekimi yapmak olacak. Zoom'un yapay zekâ teknolojisi bu videoyu analiz ederek avatarın hem görüntüsünü hem de sesini oluşturacak. Ardından istenilen mesaj yazılıp avatarın bunu seslendirmesi sağlanabilecek. Zoom, derin sahtecilik gibi olası risklere karşı gelişmiş kimlik doğrulama, filigran teknolojisi ve sıkı kullanım politikalarıyla güvenli bir deneyim sunacağını belirtiyor.

Özel yapay zekâ avatarları, Zoom’un yeni "AI Destek" eklentisi ile birlikte gelecek yıl başında kullanıcılarla buluşacak. Bu eklentinin aylık maliyeti 12 dolar olarak belirlendi. Ücretli Zoom aboneliği bulunan kullanıcılar, önceden tanımlı AI avatarları ile de kısa videolar oluşturmaya devam edebilecekler. Zoom CEO'su Eric Yuan, bu yenilik sayesinde kullanıcıların toplantılara dijital bir ikiz göndererek zamanlarını daha verimli kullanabileceklerini vurguladı.

Zoom’un bu yeni özelliği, uzaktan çalışma düzeninde iletişim kurma şekillerini köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların dijital varlıklarıyla toplantılara katılabilmesi, iş akışlarını daha da kolaylaştırma potansiyeli taşıyor.