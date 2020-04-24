Güvenlik sorunlarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan video konferans uygulaması Zoom, tüm bunlara rağmen günlük 300 milyon kullanıcıya ulaştı. Uygulama, 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veriyordu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çalışan veya eğitim alan milyonlarca insanın akın ettiği video konferans uygulamaları arasında en popüleri olan Zoom, günlük 300 milyon aktif kullanıcıyı geçti. Mart ayının sonunda günlük 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olan uygulama, pek çok ülkeden yasaklama almış olmasına rağmen hala büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 3 hafta içinde 100 milyondan fazla kullanıcı ekleyen şirket, 2019’un sonlarında yalnızca 10 milyon kullanıcıya hizmet veriyordu.

Zoom’un CEO’su Eric S. Yuan, 22 Nisan’da kullanıcılarına teşekkür ederek, “Dünya çapında 300 milyondan fazla kişi, bu zorlu süreçte Zoom’u kullanıyor” şeklinde açıklama yaptı. Günlük 300 milyonluk kullanıcı sayısı hem ücretsiz hem de ücretli sürümü kullanan kullanıcıları içeriyor.

Güvenlik sorunları çözülüyor

Bu süre zarfında pek çok güvenlik sorunuyla karşılaşan Zoom, son yayınladığı güncellemeyle kullanıcılara yeni haklar getirmişti. Bu kapsamda odalara şifreleme sistemi, bekleme odaları ve pek çok diğer güvenlik özelliği yeni güncellemeyle birlikte eklendi. Tüm bunlara rağmen, yeni güvenlik sorunları da ortaya çıkıyor. Son olarak güvenlik şirketi Morphisec, Zoom’da hackerların toplantıların hem sesini hem de görüntüsünü kaydetmesine olanak tanıyan bir açık keşfetti.

Zoom’un yükselişi artış eğiliminde

Video konferans uygulaması, koronavirüs pandemisi döneminde en çok gelir elde eden şirketlerden biri oldu. 300 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, karantina süreci devam ettikçe daha fazla yeni insana ulaşacaktır. Uygulamanın, hayatın normale döndüğü süreçte ise hızlı bir düşüş yaşayacağı öngörülüyor.