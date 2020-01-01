ZTE Axon 10s Pro 5G’nin Özellikleri Ortaya Çıktı

ZTE, geçtiğimiz ay Axon 10s Pro 5G amiral gemisi telefonları duyurmuştu. Çıkış tarihi bilinmeyen telefon TENAA onayı alırken özellikleri de belli oldu.

Bu yılın amiral gemisi akıllı telefon işlemci çipseti Snapdragon 865 olacak. Bu işlemciye sahip telefonlardan birinin de ZTE’nin Axon 10s Pro 5G modeli olacağını biliyorduk ancak ne cihazın teknik özellikleri ne de çıkış tarihi hakkında bir bilgimiz yoktu.

Firma şimdi telefonu için TENAA (Çin Halk Cumhuriyeti Bilgi ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı düzenleyici kurum) onayı aldı. Onay süreciyle birlikte telefonun tüm özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Yeni telefon oldukça dikkat çekici.

ZTE Axon 10s Pro 5G’nin özellikleri

ZTE Axon 10S Pro 5G, isminden de belli olduğu üzere 5G bağlantı teknolojisine sahip olacak. Ek olarak cihazlar üç farklı versiyonla piyasaya çıkacak. En temel versiyonda 6 GB RAM + 128 GB hafıza bulunacak. En üst modelde ise 12 GB RAM ve 512 GB hafızadan oluşan bir kombinasyon kullanılacak.