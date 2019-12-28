ZTE Axon 10 Pro, Kararlı Android 10 Güncellemesini Aldı

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen amiral gemisi akıllı telefon ZTE Axon 10 Pro hem kamera özellikleri hem de geriye kalan teknik özellikleri ile isminden oldukça söz ettirmişti. Amiral gemisi katili akıllı telefon, nihayet Android 10 güncellemesine sahip oldu.

Çin merkezli teknoloji şirketi ZTE, bu senenin mayıs ayında Axon 10 Pro modeli akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Amiral gemisi katili telefon, gerçekten de ona bu lakabı hak ettirecek teknik özelliklere sahip olmanın yanı sıra aynı segmentteki telefonlardan çok daha uygun bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Yine de ZTE, bu akıllı telefonun satışlarında istediği ve hak ettiği başarıya ulaşamamıştı ve bazı rakiplerinden geride kalmıştı.

Şirket, buna rağmen Axon 10 Pro’yu unutmadı ve nihayet kararlı Android 10 güncellemesini akıllı telefon için yayınladı. ZTE’nin kasım ayında tanıttığı kendi arayüzü olan Android 10 tabanlı MiFavor 10, akıllı telefonda indirilebilir hale geldi. Android 10 güncellemesinin getirdiği yenilikler bir yana ZTE, bu güncellemeyle kendisi de telefona bazı özellikler ekledi. Akıllı telefona oyun asistanı, otomatik arama engelleme, ses asistanını, güç tuşuyla açma, gizli alan kilidine yüz tarayıcı kilidi gibi yenilikler getiren ZTE, aynı zamanda Z-Booster 2.0 sistemini optimize ederek telefonu daha performanslı hale getirdi.

ZTE Axon 10 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,47 inç (1080 x 2340 piksel) HDR10 AMOLED ekran

6,47 inç (1080 x 2340 piksel) HDR10 AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 RAM: 6 GB, 8 GB, 12 GB

6 GB, 8 GB, 12 GB Depolama: 128 GB, 256 GB,

128 GB, 256 GB, Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) geniş açılı ana sensör, 8 MP (f/2,4) telefoto kamerası, 3x optik yakınlaştırma, 20 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör

48 MP (f/1,7) geniş açılı ana sensör, 8 MP (f/2,4) telefoto kamerası, 3x optik yakınlaştırma, 20 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör Ön Kamera: 20 MP (f/2,0) geniş açılı sensör

20 MP (f/2,0) geniş açılı sensör Batarya: 4000 mAh, 18 W hızlı şarj desteği

4000 mAh, 18 W hızlı şarj desteği Bağlantı: GSM / HSPA / LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS + GLONASS

GSM / HSPA / LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, A-GPS + GLONASS İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MiFavor 9.1

Android 9.0 Pie tabanlı MiFavor 9.1 Renkler: Mavi

Mavi Boyutlar: 159,2 x 73,4 x 7,9 mm

159,2 x 73,4 x 7,9 mm Ağırlık: 175 gram

Güncelleme, şu anda yalnızca Çin’de yayınlanıyor ancak yakın zamanda akıllı telefonun piyasaya sürüldüğü tüm ülkeler için yayınlanması bekleniyor. Yaklaşık 505 dolar (3.005 TL) fiyat etiketi ile piyasaya sürülen telefonun ne yazık ki ülkemizde satışı bulunmuyor.