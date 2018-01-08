En İyi Torrent Siteleri (2018)

2017’de yaşanan büyük vurgunun ardından ayakta kalmayı başarmış 10 popüler torrent sitesini sizler için listeledik.

2017, genel olarak korsan yayınların bulunduğu torrent sitelerine karşı savaş açılan bir yıl oldu. Pek çok torrent sitesinin sahibi tutuklandı ve milyonlarca kişinin ihlal ettiği telif haklarını tek başlarına üstlerine almak zorunda kaldılar. Her sektörde olduğu gibi giden torrent sitelerinin yerine yenileri geldi. 2018 yılının 8. gününde bu senenin en çok takip edilen 10 torrent sitesi ortaya çıktı. ThePirateBay, geçen senelerdeki gibi bu sene de liderliğini sürdürüyor, ancak ThePirateBay dışında bazı siteler 2017 vurgununa dayanamadılar. Bunlar arasında en popüleri Extratorrent’ti.

Geçen seneyi ikinci en büyük torrent sitesi olarak açan Extratorrent kapatılarak, pek çok torrent sitesi için yeni bir kapı aralanmış oldu. Arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolan tek site Extratorrent değildi. Bunun dışında TorrentProject ve isohunt.to gibi büyük siteler de 2017’de tarihin tozlu sayfalarına karışan siteler arasındaydı.

2018’in En Popüler Torrent Siteleri

Alexa Rank: 104 / Geçen yıl: #1

Torrent denildiğinde ilk akla gelen site olduğunu söyleyebiliriz. Uzun bir süreden beri bir kapandı bir açıldı şeklinde haberlerle gündeme giren site, tüm bunlara rağmen "torrentin kralı" olmayı sürdürüyor.

Alexa Rank: 298 / Geçen yıl: #3

İçerisinde bulunan milyonlarca video ile kullanıcıların en çok beğendiği site konumunda yer alan RARBG, 2008 yılından beri sunduğu yüksek kaliteli videolarla adından sıkça söz ettirmiştir.

Alexa Rank: 321 / Geçen yıl: #6

Geçen sene yakaladığı başarıyı bu sene çok yukarılara taşıyan 1337X, 2018 içerisinde büyük torrent sitelerinin kapanmasıyla çok fazla trafik almaya başladı. Başarılı tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde gelecek senelerde kendisini daha yukarılarda görmeyi bekliyorum.

Alexa Rank: 349 / Geçen yıl: #5

Torrentz2, 2016'da gönüllü olarak kapılarını kapatan Torrentz.eu sitesi yerine hizmete girdi. Site, bu değişimle birlikte dış sitelerden bağlantı almamaya başladı. Başarılı film arşivi yüzünden kapattırılmak istenilen torrent sayfaları arasında yer alan Torrentz2'yi, 2018'de zor günler bekliyor.

Alexa Rank: 563 / Geçen yıl: #4

YTS.AG, eski YTS veya YIFY grubunun gayri resmi halefi olarak görev yapıyor. Pek çok torrent sitesi YTS'nin arşivini kullanıyordu, ancak yeni düzenlemeye göre bu sitelerin YTS arşivlerine ulaşması engellendi.

Alexa Rank: 981 / Geçen yıl: #7

TV dizileri ve programlarını internet üzerinden bulmak istediğinizde en güzel tercihlerden birisi EZTV olacaktır. Filmlerden ziyade TV alanına odaklanan EZTV, bu konuda arşivini bir hayli iddialı kurdu.

Alexa Rank: 2433 / Geçen yıl: #10

Animeler, uygulamalar, oyunlar, filmler, TV şovları gibi çok çeşitli bir arşive sahip Limetorrents, geçen seneye göre daha çok ön plana çıkmayı başardı.

Alexa Rank: 1575 / Geçen yıl: #NA

Anime'ye özgü bir web sayfası arıyorsanız, dünyanın en büyük anime arşivlerinden birine ev sahipliği yapan NYAA 'yı sevebilirsiniz.

Alexa Rank: 2045 / Geçen yıl: #NA

Bu sene başarılı bir trafik yakalayan Torrents.me, diğer Torrent sitelerindeki bağlantılara ulaşan özel bir arama motoru olarak görev yapıyor.

Alexa Rank: 2347 / Geçen yıl: #NA

Yaklaşık 3 milyon doğrulanmış torente sahip ZOOQLE, çok uzun bir süreden beri gözetim aldında tutulmasına devam etmesine rağmen başarılı yükselişini sürdürmeye devam etti. Zooqle, bu sene ilk kez ilk 10'a girmeyi başardı.

Yasal Uyarı: Bu veriler Alexa'ya göre yapılmıştır. Ayrıca, torrent siteleri kullanım açısından yararlı olsa da içerisinde telif hakkını ihlal eden içerikler vardır. Bu sitelerden bir şeyler indirirken telif hakkını ihlal etmediğinizden emin olmanızı öneriyorum.