Avrupa’da ve ABD’de Ucuz, Fakat Türkiye’de Çok Pahalı Olan 10 Otomobil

Vergi sistemi ve döviz kurlarındaki değişiklikler, ülkeler bazında otomobil fiyatlarının da değişkenlik göstermelerine sebep oluyorlar. Özellikle 6 aylık dilimde Dolar ve Euro’daki artışı biliyorsunuz. Bu artış, maalesef zamanla otomobil fiyatlarına da etki edecek.
Bunu bir kenara bırakalım, çoğumuzun hayalini süsleyen arabalar, ABD’de ya da Avrupa’da ülkemize oranla çok daha düşük fiyatlarda satışa sunuluyorlar. Onlardan bazılarının fiyatlarını aşağıda sıraladık. Umarım bir kötülük yapmıyorumdur :)
Mustang
ABD: 25.000 Dolar
Türkiye: 445.000 TL
Camaro
ABD: 24.000 Dolar
Türkiye: 430.000 TL
Dodge Challenger
ABD: 27.000 Dolar
Türkiye: 500.000 TL
BMW M3
Avrupa: 73.000 Euro
Türkiye: 657.000 TL
Honda Civic Type-R
Avrupa: 38.000 Euro
Türkiye: 240.000 TL
Focus RS
ABD: 39.000 Dolar
Türkiye: 90.000 Euro (360.000 TL)
Toyota Land Cruiser
Avrupa: 80.000 Euro
Türkiye: 155.000 Euro
Audi A6
Avrupa: 40.000 Euro
Türkiye: 369.000 TL
Mercedes E200
Avrupa: 45.000 Euro
Türkiye: 263.000 TL
Alfa Romeo Giulia
Avrupa: 38.000 Euro
Türkiye: 278.000 TL
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