Avrupa’da ve ABD’de Ucuz, Fakat Türkiye’de Çok Pahalı Olan 10 Otomobil

Her türlü elektronik eşyada olduğu gibi otomobiller de bazı kriterler dahil olduktan sonra ülkemizde değerinden çok daha pahalı satışa sunuluyorlar.

Vergi sistemi ve döviz kurlarındaki değişiklikler, ülkeler bazında otomobil fiyatlarının da değişkenlik göstermelerine sebep oluyorlar. Özellikle 6 aylık dilimde Dolar ve Euro’daki artışı biliyorsunuz. Bu artış, maalesef zamanla otomobil fiyatlarına da etki edecek.

Bunu bir kenara bırakalım, çoğumuzun hayalini süsleyen arabalar, ABD’de ya da Avrupa’da ülkemize oranla çok daha düşük fiyatlarda satışa sunuluyorlar. Onlardan bazılarının fiyatlarını aşağıda sıraladık. Umarım bir kötülük yapmıyorumdur :)

Mustang

ABD: 25.000 Dolar

Türkiye: 445.000 TL

Camaro

ABD: 24.000 Dolar

Türkiye: 430.000 TL

Dodge Challenger

ABD: 27.000 Dolar

Türkiye: 500.000 TL

BMW M3

Avrupa: 73.000 Euro

Türkiye: 657.000 TL

Honda Civic Type-R

Avrupa: 38.000 Euro

Türkiye: 240.000 TL

Focus RS

ABD: 39.000 Dolar

Türkiye: 90.000 Euro (360.000 TL)

Toyota Land Cruiser

Avrupa: 80.000 Euro

Türkiye: 155.000 Euro

Audi A6

Avrupa: 40.000 Euro

Türkiye: 369.000 TL

Mercedes E200

Avrupa: 45.000 Euro

Türkiye: 263.000 TL

Alfa Romeo Giulia

Avrupa: 38.000 Euro

Türkiye: 278.000 TL