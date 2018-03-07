Ender Rastlanan ‘Yıldırım Topu’ Olayının Gizemini Çözüldü!

Onlarca yıldır bilim insanlarını ve görenleri şaşkına çeviren küre şeklindeki yıldırım toplarının gizemi, yapılan yeni bir araştırmayla aydınlandı. Nadir rastlanan bu elektriksel doğa olayı, yoğun yağışlar esnasında gözlemlenebiliyordu.

Bilim insanlarının doğa olaylarını anlamalarının ve açıklamalarının en önemli yollarından birisi, laboratuvar ortamında o olayı taklit edebilmektir. Bu sayede gerçekleşmesi için gereken dinamikler ve koşullar, irdelenebilirler. Laboratuvar ortamında bugüne kadar hiçbir şekilde yapılamayan ve oldukça ender rastlanan doğa olayı “yıldırım topları”, ilk defa yapay bir şekilde üretilebildi.

Yıldırım topları, hemen aşağıdaki videoda olduğu gibi görülebiliyorlar:

ABD’deki Amherst Koleji ve Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, yaptıkları deneyin sonuçlarını açıkladılar. Manyetik atomların bulunduğu soğuk bir gaz kütlesi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, oldukça uzun ömürlü yapay bir yıldırım topu oluşturuldu.

Araştırmacılar, yıldırım toplarının manyetik alanlardan dolayı şekillendiklerini, ancak bu iddianın desteklenmesi için çok az sayıda kanıt bulunduğunu belirttiler. Ancak yaptıkları çalışma söz konusu teoriye önemli bir katkıda bulundu. Üretilen yapay bölge, şimşek çakmasından sonra uzun süre boyunca kaybolmadan duran yıldırım küresini açığa çıkarttı.

Dr. Mikko Mottonen, “Yapay elektromanyetik düğüm, başka bir deyişle kuantum topu şimşekleri üretebileceğimiz, iki adet karşılıklı devridaimde bulunan elektrik akımıyla ortam sağladık.” diyor.

Bilim insanları söz konusu manyetik alanın bir benzerinin de gerçek yıldırım topları oluşurken katkıda bulunduklarını söylüyorlar.

Mottonen, yıldırım kürelerinin neden oluştuklarını ve doğasına dair kesin söylemleri açıklamaları için daha fazla çalışma yapmaları gerektiğini vurguluyor. İlerideki çalışmalar, yıldırım toplarının içindeki elektriksel plazmanın yapısına yönelik olacaklar. Hatta bu deneyler, yapay güneş enerjisi kaynağı olacak füzyon reaktörlerini daha kararlı hale getirmek için kullanılabilirler.