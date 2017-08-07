Bosna'da bulunan 1500 yıllık taş küre, Dr. Semir Osmanagiç'e göre 1500 yıl önce bölgede yaşayan bir kayıp uygarlığa ait olabilir.

Bir grup arkeolog, Bosna-Hersek'in Zavidovici şehrindeki Podubravlje ormanında küre şeklinde dev bir taş keşfetti. Dev taşı keşfeden ekibin lideri Dr. Semir Osmanagiç'e göre çapı yaklaşık 5 metre olan taş, insan eliyle yapılmış en eski taş küre.

Dr. Osmanagiç, yerel medyaya verdiği röportajda bu taşın, 1500 yıl önce bölgede yaşayan gelişmiş bir uygarlığın kanıtı olabileceğini söyledi.

Bazı Avrupalı arkeologlar ise Dr. Osmanagiç'in taşın insan eliyle yapıldığı iddialarını reddetti. Onlara göre taş, minerallerin çökelmesiyle doğal olarak oluştu. Manchester Üniversitesi, Dünya Atmosferi ve Çevre Bilimleri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Mandy Edwards, dev kürenin bir konkresyon örneği olabileceğini söyledi.

Bunlar Osmanagiç'in ilk aldığı eleştiriler değil. 2005 yılında Visoko Vadisi'nde antik piramitler olduğu ve bunların Giza'dan daha yüksek olduğunu söylemiş ve yine çokça eleştiri almıştı.

Kendini antik yapıları bulmaya adayan ve Bosnalı İndiana Jones olarak bilinen Dr. Osmanagiç, aslen ABD, Texas'ta yaşamasına rağmen araştırmalarını sürdürmek için dünyanın dört bir yanını dolaşıyor. Aldığı tüm eleştirilere rağmen Bosna hükümeti ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü çalışmalarına destek veriyor ve maddi kaynak sağlıyor.

Dr. Osmanagiç, bulduğu bu taş kürenin Kosta Rika'daki taş kürelerle ilgisi olabileceğini söylüyor. Kosta-Rika'da bulunan 15 ton ağırlığındaki 300 kürenin nasıl yapıldığı hala bilinmemekle birlikte yaklaşık 1500 yıl önce yaşamış Diquis bölgesindeki halk tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Dr.Semir Osmanagiç, eğer bulduğu kürenin insan eliyle yapıldığını kanıtlayabilirse, Kosta-Rika'dakilerin 2 katı büyüklüğüyle insan eliyle yapılmış en büyük taş küre olacak.