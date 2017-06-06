Bu Yeni Test Kanseri Çok Öncesinden Tespit Edebiliyor!

Bu yeni test sayesinde kanser, semptomlarından çok daha önce tespit edilebiliyor.

Uzmanlar binlerce hayatı kurtarabilecek yeni bir kanser testi geliştirdi.

Vücuttaki bütün hücreler kan dolaşımına, ölürken ya da salgılarıyla bilgiler bırakıyorlar. Bu kanser hücrelerinin de vücudumuzda bu şekilde çalışan hücrelerden bir farkı yok, bu da kanser hücrelerini far etmenin yeni bir yolu olabileceği anlamına geliyor. Spesifik hücre bilgilerine bakan bu yeni kan testleri, yüksek bir kesinlikle farklı kanser türlerini semptomlardan yıllar önce tespit edebiliyor.

Araştırmacılara göre ileride acı veren biyopsiler veya fiziksel muayeneler yerine basit bir kan testi ile rutin sağlık kontrollerimizi gerçekleştirebileceğiz. Kanser gibi ölümcül bir hastalığın daha başlangıç aşamasında teşhis edilmesi de hayatta kalma sürelerini uzatacak. Böylelikle her yıl binlerce insanın hayatı kurtulabilecek. Bu yeni deneysel kan testi bu hafta Chicago'daki dünyanın en büyük kanser konferansında açıklandı.

Bazı kanser türlerinin semptomlarının çok hafif olması ve başka hastalıklarla kolayca karıştırılabilmeleri sebebiyle erkenden teşhis edilebilmeleri oldukça zordu. London Institute of Cancer Research (Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü) ve Londra Royal Marsden hastanesinden Dr. Nicholas Turner'ın dediğine göre, eğer bu yeni test yumurtalık, akciğer ve pankreas kanserlerini şimdi olanın yarı aşamasında tespit etse bile bu tıp dünyasında ciddi bir ilerleme anlamına geliyor. Kanser dünyası şu aşamada bu testlerin potansiyelinden oldukça heyecanlı durumda. Fakat bu hedefler gerçekleştirilebilecek mi henüz belli değil.

John Hopkins Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünden Dr. Bert Vogelstein'ın belirttiğine göre kanserleri başlangıç aşamasında tespit etmek kanserden ölümlerin %90'ının önüne geçebilir.

Bu yeni test zaten kullanılan bir metod olan kanser hücresi DNA'sını arıyor. Şu an onkoloji dünyası bu metodu kanserin ilerleyen aşamasındaki ve kanlarında fazla miktarda kanserli hücre olan hastalarda kullanabiliyor. Bu yeni çalışmalar ile bu kullanılan metod geliştirilerek spesifik olarak kanserin başlangıç aşamasının daha ortada semptomlar yokken tespit edilmesi hedefleniyor.

Şu an gerçekleştirilen araştırmalar "Grail" adındaki Amerikan firması tarafından destekleniyor. Grail Jeff Bezos ve Bill Gates'den 100 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırım ile gerçekleştirdiği araştırmaların 2019 yılında yeni bir kanser testiyle sonuçlanması bekleniyor.

Uzun vadede ise bu teste yerel sağlık ocağında yaptırdığımız rutin sağlık testlerinde de ulaşabilmemiz planlanıyor. Kanser testi pozitif çıktığı takdirde tedaviye hemen başlanabilecek ve potansiyel hayatlar kurtarılabilecek.

Araştırmacıları düşündüren bir sorun ise kanser testlerinin doğru olmayan pozitifler vermesi. Bu doğru olmayan pozitifler çoğunlukla genetik mutasyona uğramış yaşlı hastalarda görülebilecek.

Avustralya'daki Royal Melbourne and Western Hospitals'dan araştırmaya katılan Peter Gibbs'e göre bu konuşulan kanser testinin çıkması 3-5 yıl sürebilir.