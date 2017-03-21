Cyanogen, Google'a rest çekip, sonrasında pes etmesinin ardından Nintendo Switch ile ikinci şansını deneyecek.

Nintendo Switch’in başarısını az çok biliyoruz. Çıktığı günden beri, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan Nintendo, kullanıcılara ürün yetiştiremiyor. Neredeyse tüm teknoloji mağazaları, ellerinde Nintendo Switch kalmadığı için yenisini sipariş ediyor, ancak Nintendo bu talepleri karşılamakta fazlasıyla zorlanıyor. Nintendo Switch ile yeni bir rekora giden Nintendo, bu başarının arkasında rahat bir konsol kullanımı ve tabii ki Zelda oyunu ile dikkat çekiyor.

Nintendo ile anlaşma noktasına gelen Cyanogen’i tanımayanlarınızın sayısı çok azdır. Uzun dönem boyunca Android’e ROM üreten Cyanogen, birçok ROM’u ile kullanıcıların gözdesi olmuştu. Arkasından şirket, Google’a rest çekmiş ve kullanıcıları Google servislerinden arındıracaklarını açıklamışlardı. Daha sonrasında ne olduysa, işletim sistemine desteğin kesileceğini açıklayan Cyanogen, 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile Android ile bütün ilişkilerini kesmişlerdi.

Öncelikle belirtelim, Nintendo Switch’in Android alt tabanını kullandığı açıklandı. Cyanogen ile Nintendo neredeyse anlaştılar. Bundan sonra, Cyanogen, Nintendo Switch için geliştirme yapacak. Switch’in Android temelli olması şirket için büyük bir yarar olacaktır. Zira uzun yıllardır ekip halinde Android işletim sisteminde çalışıyorlar.

Cyanogen’in Google’a karşı rest çekmesi ve sonra nedensiz bir şekilde geri çekilmesi sektörde firmanın adını lekeleyen bir hamle oldu. Firma Nintendo Switch ile birlikte ikinci şansını kullanacak gibi duruyor.