Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Sony, PS6 için iki farklı işlemci üretimine yönelik planlar yapıyor.

Sony geçtiğimiz günlerde PS5 Pro'yu tanıtmış ve birçok oyun severin tepkisini üzerine çekmişti. Konsol her ne kadar performansı üst seviyeye çıkaracak olsa da fiyatının oyuncuların tabiriyle "fahiş" seviyeye yükselmesi büyük tepki görmüştü. Bugün ise önümüzdeki yıllarda gelecek olan PS6 ile ilgili önemli bir gelişme ortaya çıktı.

Güvenilir bir kaynağın iddialarına göre Sony’nin yeni nesil konsolu üzerinde iki farklı işlemci geliştiriliyor. İddialara göre PS6 üzerinde çalışılan iki farklı işlemcinin temel nedeni, Sony'nin yeni nesil konsolunu iki farklı sürüm ile piyasaya sürmeyi planlıyor olması. Söz konusu sızıntı, NeoGaf forumlarından KeplerL2 adlı bir kullanıcıdan geliyor ve KeplerL2, geçmişte Sony de dâhil olmak üzere donanım konusunda birçok gerçeğe dönüşen sızıntıyı takipçileriyle paylaşmıştı.

Sony, Xbox'ın yaklaşımını deneyebilir

KeplerL2, bu iki işlemci üretiminin tam olarak hangi amaçlara hizmet edeceğinin henüz net olmadığını belirtiyor ancak en büyük ihtimal, piyasaya sürülecek PS6'lardan birinin daha uygun fiyatlı bir versiyon olabileceği yönünde. Bildiğiniz üzere şu anki nesilde bu türden bir yaklaşımı Xbox gerçekleştirmiş ve Xbox Series X ile Xbox Series S adında iki farklı konsol piyasaya sürmüştü. Görünüşe göre Sony de PS6 ile benzer bir yaklaşımı benimseyecek.

Bunun yanı sıra taşınabilir oyun konsollarının son yıllarda büyük ilgi görmesi de bu stratejinin ana nedeni olabilir. Sony'nin iki farklı PS6 sürümü piyasaya sürmeyi planlamadığı senaryoda büyük ihtimalle yeni bir el konsolu ile karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Şimdilik aktarılan detaylar bunlarla sınırlı ancak PS6 için tahmini 3-4 yıl bekleyeceğimiz göz önüne alındığında bu iddiaların ve sızıntıların gerçeğe dönüşüp dönüşmediğini görmek için oldukça beklememiz gerekecek.

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